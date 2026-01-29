Milan, da Furlani a Tare come cambia la strategia sui rinnovi: Maignan pronto alla firma, Allegri vuole il sì di Pavlovic 

Un anno fa il prolungamento del portiere sembrava lontanissimo, poi l’arrivo del d.s. ha cambiato tutto. E ora il tecnico gli ha chiesto di blindare il difensore

Mike Maignan firmerà la prossima settimana il suo rinnovo di contratto col Milan, un traguardo che un anno fa di questi tempi pareva impossibile: merito dell’arrivo di Igli Tare, che ha cambiato la strategia del club. E ora Massimiliano Allegri chiede al d.s. anche il prolungamento dell’accordo di Strahinja Pavlovic.

Milan: rinnovi, la rivoluzione targata Tare

Da Giorgio Furlani a Igli Tare, la strategia del Milan sui rinnovi di contratto è stata completamente rivoluzionata. L’a.d. è ancora in società, sia chiaro, anzi nonostante le critiche dei tifosi rossoneri continua a essere ritenuto un elemento chiave dal proprietario Gerry Cardinale, ma con l’inserimento di un d.s. di ruolo e con esperienza come l’albanese nell’organigramma rossonero il club ha cambiato completamente direzione. Tare – spinto anche da Massimiliano Allegri – ha fatto capire al Milan che non tutti i giocatori sono uguali: ci sono elementi che, per il loro valore tecnico e la leadership, hanno bisogno di essere corteggiati e, nei limiti, accontentati.

Quando firma Maignan

Questo cambio di filosofia ha permesso al Milan di risolvere un problema che, un anno fa, pareva senza soluzione: il rinnovo di contratto di Mike Maignan. Nella stagione scorsa, di questi tempi, il club e il portiere avevano raggiunto il punto più basso del loro rapporto: Furlani, infatti, non voleva andare oltre una proposta con ingaggio da 4,5 milioni di euro, mentre Maignan partita da una richiesta di 8.

In questa spaccatura ha agito Tare che, lentamente, ha ricucito lo strappo, coadiuvato anche da Allegri, che ha fatto sentire Maignan sempre più importante nel suo Milan. Risultato: la settimana prossima il portiere metterà la firma su un prolungamento fino al 2031 con ingaggio da 5,5 milioni di euro, in grado di aumentare fino quasi a 7 milioni con i bonus. Un contratto da top player, insomma, simile a quello di Rafa Leao.

Allegri vuole blindare Pavlovic

Il più contento della risoluzione del caso Maignan è di sicuro Allegri, che ha però già avanzato una nuova proposta al suo d.s.. Dopo il portiere francese il tecnico del Milan spera di blindare anche Strahinja Pavlovic, difensore che sotto la sua gestione ha compiuto un enorme passo avanti in termini di rendimento. Per evitare che il serbo si faccia tentare dalla Premier League – alcuni club sarebbero sulle sue tracce, secondo Sport Mediaset – Allegri ha chiesto a Tare di intervenire con la proposta di un prolungamento di contratto fino al 2031 (quello attuale scade nel 2028) accompagnato da un aumento di ingaggio (oggi il difensore guadagna 1,7 milioni l’anno). Tare è pronto a mettersi all’opera: dopo il sì di Maignan, Pavlovic diventerà il suo primo obiettivo.