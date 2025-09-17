Milan Futuro beffato: segna Balentien, Ibrahimovic junior si divora il gol per chiudere la gara e col Leon finisce 2-2

I rossoneri di Oddo avanti 2-0 e poi rimontati, luci e ombre per il figlio di Zlatan. Di Perina, già in gol col Pavia, la rete che aveva aperto la gara

Pubblicato: 17-09-2025 17:19










