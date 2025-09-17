Milan Futuro beffato: segna Balentien, Ibrahimovic junior si divora il gol per chiudere la gara e col Leon finisce 2-2

Frena il Milan Futuro: nel recupero della 1a giornata del girone B di serie D i rossoneri di Massimo Oddo scappano sul 2-0 ma vengono poi rimontati dal Leon, che chiude la gara sul 2-2. In gol Perina e Balentien, Ibrahimovic junior fallisce il colpo del k.o. sul 2-1.
- Serie D, Milan futuro rimontato dal Leon
- Altro gol di Perina
- L’errore di Ibra junior e il ritorno del Leon
Serie D, Milan futuro rimontato dal Leon
Dopo il grande inizio, la frenata: il Milan Futuro non va oltre il pari nel recupero della 1a giornata di serie D, subendo la doppia rimonta del Leon, sotto 2-0 al 63’. Per la squadra di Massimo Oddo un passo indietro rispetto alla bella vittoria all’esordio contro il Pavia: dopo 2 giornate il Milan Futuro ha già perso il passo delle capoliste del girone B Chievo e Folgore Caratese, le uniche a punteggio pieno, e con 4 punti occupa ora la 4a posizione insieme al Caldiero Terme, con un punto di distacco dall’Oltrepò.
Altro gol di Perina
Allo stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno il Milan Futuro parte bene, i rossoneri danno l’impressione di poter fare male all’avversario soprattutto quando la palla finisce sulle fasce, dalle parti di Balentien e Chaka Traoré, gli esterni offensivi del 4-3-3 di Oddo che schiera Perina al centro dell’attacco e tiene in panchina Maximilian Ibrahimovic, il 18enne figlio di Zlatan. Al 22’, proprio da un’azione solitaria di Chaka Traoré nasce l’1-0 di Perina, che torna dunque a segnare dopo la rete al Pavia.
L’errore di Ibra junior e il ritorno del Leon
Nella ripresa il Milan Futuro continua a tenere bene il campo e al 62’, dopo l’ingresso di Ibrahimovic, trova anche il raddoppio: il figlio di Zlatan, appena entrato, rifinisce alla perfezione per il gioiello Balentien, che non perdona. Il 2-0 dura pochissimo: dopo 60’’ il Leon accorcia con Davighi, che sorprende una difesa distratta. Il Milan Futuro reagisce ma al 76’ spreca la chance per il 3-1 proprio con Ibra junior, che arriva in ritardo su un invitante cross di Cappelletti. L’errore sarà pagato a caro prezzo: tre minuti dopo, infatti, Bonseri devia una conclusione di un compagno in area rossonera e fissa il punteggio sul 2-2. Una beffa per la squadra di Oddo, che domenica proverà a rifarsi nel big match interno con la capolista Chievo.