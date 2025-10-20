Serie D, il Milan di Ibra jr in crisi: rigore negato nel k.o. interno col Caldiero. E domenica c’è la Folgore di Criscitiello

Seconda sconfitta di fila per i rossoneri di Oddo, che scivolano al 7° posto dopo lo 0-2 a Solbiate Arno. Mercoledì il recupero col Breno, poi il big match

Seconda sconfitta consecutiva in serie D, la prima interna, per il Milan Futuro, che a Solbiate Arno è stato battuto per 2-0 dal Caldiero Terme: i rossoneri di Oddo si sono visti negare un rigore sullo 0-0, vano l’ingresso di Maximilian Ibrahimovic nella ripresa. Ora settimana intensa: mercoledì il recupero col Breno, domenica il big match in casa della Folgore Caratese del presidente Michele Criscitiello.

Milan Futuro, seconda sconfitta di fila in D

Se non è crisi, poco ci manca. Il Milan Futuro è incappata nella seconda sconfitta consecutiva nel girone B di serie D, dopo il k.o. in casa dei bergamaschi della Virtus Ciserano (1-0 lo scorso 5 ottobre) i rossoneri di Massimo Oddo hanno subito il primo stop interno: sul campo di Solbiate Arno si è imposto per 2-0 il Caldiero Terme, a segno due volte nella ripresa.

L’ingresso di Ibrahimovic e il rigore negato

Privo della stellina Balentien – convocato da Allegri e sceso in campo nel finale di Milan-Fiorentina – la squadra di Oddo nel primo tempo ha provato a fare la partita, riuscendo però raramente a rendersi pericolosa. Nella ripresa, con l’ingresso di Maximilian Ibrahimovic – il primogenito di Zlatan – il Milan Futuro ha aumentato la pressione, vedendosi però negare un rigore piuttosto netto per una trattenuta in area di rigore avversaria ai danni di Perina. Nel finale la doppia beffa: prima il vantaggio del Caldiero, a segno con Mauri al 74’, poi nei minuti di recupero il raddoppio su sfortunato autogol di Magrassi.

Domenica c’è la Folgore di Criscitiello

Con la sconfitta interna col Caldiero il Milan Futuro scivola al 7° posto in classifica nel girone B di serie D con 11 punti, frutti di 3 vittorie e 2 pareggi: la vetta della classifica si allontana, il Chievo capolista si trova ora a 19 punti seguito dalla Folgore Caratese a 17, dal Brusaporto a 16, dalla Casatese a 13.

Le prime della classe hanno però una partita in più rispetto ai rossoneri, che mercoledì disputeranno il recupero della 7a giornata in casa del Breno. Domenica 26 ottobre, invece, è in programma il big match della 9a giornata: il Milan Futuro farà visita alla Folgore Caratese, il cui presidente è il giornalista di Sportitalia Michele Criscitiello.