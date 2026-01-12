Milan Futuro sempre più al buio, crollo col Pavia e Ibrahimovic junior saluta: il trasferimento ispirato da papà Zlatan

La squadra di Oddo cade nel derby casalingo contro la penultima in classifica e vede l’attaccante volare ad Amsterdam: anche lui giocherà nell’Ajax

Prima sconfitta del 2026 per il Milan Futuro, che cade in casa contro il modesto Pavia e viene agganciato al 5° posto dalla Casatese Merate. Come se non bastasse, la squadra di Massimo Oddo saluta Maximilian Ibrahimovic: giocherà nell’Ajax come papà Zlatan.

Serie D, Milan Futuro sconfitto dal Pavia

Il Milan Futuro sperava di continuare la sua serie positiva, ma dopo 6 risultati utili consecutivi la squadra di Massimo Oddo è incappata nella dolorosa sconfitta interna contro il Pavia, di certo non una delle corazzate del girone B di serie D. La formazione pavese era al penultimo posto prima del derby della 19a giornata con i rossoneri, che al Felice Chinetti sono rimasti a secco – non accadeva dall’1-0 subito in casa della Nuova Sondrio all’11° turno, lo scorso 9 novembre – arrendendosi per 1-0 agli avversari.

L’aggancio della Casatese, ora il Chievo

Il Milan Futuro non è riuscito a sfondare nel primo tempo, subendo poco prima dell’intervallo la rete del 38enne Poesio. Nella ripresa inutile l’ingresso in campo di Chaka Traoré, al rientro dopo l’infortunio: la squadra di Oddo ha creato almeno tre buone occasioni – con Eletu, Cappelletti e Asanji – ma non è riuscita a trovare la rete del pari, incassando così la sesta sconfitta in campionato, la seconda nel proprio stadio dopo quella col Caldiero Terme dello scorso 19 ottobre (8a giornata).

I rossoneri vengono così agganciati a quota 31 punti dalla Casatese: davanti restano la capolista Folgore Caratese (a quota 39) e la coppia formata da Brusaporto e ChievoVerona (34), avversario domenica del Milan Futuro al Sinergy Stadium di Verona.

Maximilian Ibrahimovic all’Ajax come papà Zlatan

Alla sfida con il Pavia non ha preso parte Maximilian Ibrahimovic, in procinto di dire addio al Milan Futuro: oggi è stato ufficializzato il trasferimento dell’attaccante figlio d’arte all’Ajax con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il 19enne – autore di 5 gol e 4 assist nella Serie D 2025/26 – ripercorrerà dunque le orme del padre Zlatan, che, dopo essersi fatto notare giovanissimo al Malmoe, esplose sulla scena internazionale proprio con i Lancieri di Amsterdam: arrivato all’Ajax a 20 anni, Ibrahimovic disputò 3 stagioni con la squadra olandese, collezionando complessivamente 110 partite e 44 reti e contribuendo alla vittorie di due Eredivisie, una Coppa Olandese.