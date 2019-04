Milan, futuro di Gattuso sempre più a rischio

Resta sempre in bilico il futuro di Gennaro Gattuso al Milan.Le ultime sette partite potrebbero decidere il destino dell'allenatore rossonero, che ha perso tre degli ultimi quattro match del Diavolo. La prestazione della squadra a Torino ha ridato un po' di fiato ai sostenitori di Ringhio, nonostante l'aggancio dell'Atalanta e la Roma ad appena un punto. Come confermato da Leonardo, il tecnico calabrese a meno di crolli clamorosi non rischia nulla fino al termine della stagione e il Milan si giocherà le sue carte per la volata Champions con Gattuso in panchina.

Ma la sua presenza in rossonero nella prossima stagione non è scontata, neanche se l'ex centrocampista riuscirà a centrare una qualificazione in Champions che manca da cinque anni. Tra Leonardo e Gattuso non ci sono ufficialmente attriti, ma sul mister pesano alcune rigidità tecniche e il fatto che sia stato scelto dalla gestione precedente: Rino potrebbe dimettersi anche nel caso di obiettivo acquisito. Lo riporta Sportmediaset.

Così Leonardo sulla questione: "Il campo è quello che deve parlare, un dirigente non deve parlare troppo, sono loro quelli che devono parlare. Con Rino ne abbiamo parlato, è una conseguenza del nostro lavoro insieme. Ci conosciamo da vent'anni, sa tutto quello che succede. Non abbiamo contattato altri allenatori, tra di noi ci sono sempre stati dialoghi diretti".

"Ho due anni di contratto ancora – è invece il pensiero di Gattuso -. Il mio futuro è testa a quello che dobbiamo fare oggi. L’altro giorno non sono stato bravo a tenermi quella risposta, è venuto fuori un polverone. Il mio futuro è qui, per raggiungere gli obiettivi di questa società, che è quello di riportare il Milan in Champions League".

SPORTAL.IT | 08-04-2019 15:55