Figuraccia del Milan Futuro: Oddo naufraga contro la Nuova Sondrio allenata da un ex rossonero. Flop di Ibra jr

Dopo due vittorie di fila nuovo stop per i giovani della serie D, che perdono sul campo dell’ultima in classifica e scivolano al quinto posto nel girone B

Fabrizio Napoli

Fabrizio Napoli

Giornalista

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Domenica da dimenticare per il Milan Futuro, battuto per 1-0 sul campo della Nuova Sondrio dell’ex rossonero Marco Amelia, ultima in classifica nel girone B di serie D: l’attacco guidato da Maximilian Ibrahimovic non incide, i giovani di Massimo Oddo scivolano al quinto posto, a -9 dal ChievoVerona capolista.

Milan Futuro, figuraccia con la Nuova Sondrio

La prestigiosa vittoria per 3-2 in casa della Folgore Caratese e il successivo successo per 2-1 sull’Oltrepò – arrivate dopo 3 sconfitte consecutive – avevano fatto pensare che i problemi del Milan Futuro fossero ormai superati. E invece nella giornata di ieri la squadra di Massimo Oddo è stata protagonista di un nuovo stop, anzi di una vera e propria figuraccia: i giovani rossoneri sono stati battuti per 1-0 sul campo della Nuova Sondrio, formazione ultima in classifica nel girone B della serie D.

La cenerentola allenata dall’ex rossonero

Prima di incontrare il Milan Futuro, infatti, la Nuova Sondrio aveva raccolto un pareggio e 9 sconfitte. A rendere ancora più dolorosa la battuta d’arresto per Oddo, il fatto che a infliggergliela sia stato un suo vecchio compagno di squadra in rossonero: sulla panchina della formazione sondriese siede infatti Marco Amelia, campione del mondo con l’Italia in Germania nel 2006 e soprattutto portiere del Milan dal 2010 al 2014. Nella stagione 2010/11 Amelia vinse uno scudetto proprio insieme ad Oddo.

Flop di Ibrahimovic junior e dell’attacco

Privo dell’infortunato Balentien – oltre che del centrale tedesco Odogu, convocato da Massimiliano Allegri per la gara di Parma il Milan Futuro ha palesato grandi difficoltà nella costruzione del gioco e anche in fase finalizzativa, arrendendosi all’1-0 firmato su punizione da Marras al 23’ del primo tempo: il 4-2-3-1 iper offensivo disegnato da Oddo non è riuscito a scalfire la difesa della Nuova Sondrio, squadra che prima della gara con i rossoneri aveva incassato ben 26 reti nelle precedenti 10 giornate, risultando la peggiore dell’intera serie D. Deludente anche Maximilian Ibrahimovic, il figlio di Zlatan, schierato da trequartista insieme a Sia e Traoré alle spalle del centravanti Castiello.

Serie D, Milan Futuro lontano dalla vetta

La sconfitta con la Nuova Sondrio è la quarta nelle ultime sei giornate per il Milan Futuro, che attualmente occupa la quinta posizione (l’ultima utile per accedere ai playoff) nel girone B di serie D: i rossoneri hanno 17 punti (come il Villa Valle), a -1 dalla Casatese quarta ma a -9 dal ChievoVerona primo in classifica. A causa degli impegni nelle nazionali giovanili di diversi elementi della rosa, la gara col Real Calepina – valida per la 12a giornata – è slittata al 26 novembre; il prossimo impegno della squadra di Oddo è dunque fissato per il 23 novembre, data in cui Ibra junior e compagni saranno impegnati in casa del Villa Valle in quello che oggi è un delicatissimo scontro diretto per la zona playoff.

Figuraccia del Milan Futuro: Oddo naufraga contro la Nuova Sondrio allenata da un ex rossonero. Flop di Ibra jr

