Milan, futuro in bilico: senza Champions via tanti big

Il Milan si gioca la Champions League ma anche il suo stesso futuro nella partita di domenica sera contro il Torino, un altro spareggio per la volata per il quarto posto che vede in lizza oltre a rossoneri e granata anche l'Atalanta e la Roma.

Le possibilità di un altro anno senza Champions stanno crescendo in casa rossonera: l'eventuale mancata qualificazione alla prossima edizione del massimo torneo continentale non farebbe saltare solo la panchina di Gennaro Gattuso, ma metterebbe a rischio il futuro in squadra di alcuni big dello spogliatoio del Diavolo.

Secondo Tuttosport, a lasciare i rossoneri per motivi di bilancio in ottica fair-play finanziario, potrebbero essere Bakayoko, che non verrebbe riscattato dal Chelsea, e lo stesso capitan Romagnoli, valutato circa 70 milioni di euro.

Ma in dubbio sarebbero anche altri giocatori come Suso, Calhanoglu, Kessie, Castillejo, Musacchio e Laxalt. Sicuri partenti Montolivo, Bertolacci e Mauri, in scadenza di contratto a giugno. Lo stesso Biglia sta valutando se chiudere la carriera in Argentina.

Si prospetta insomma l'ennesima rivoluzione in casa meneghina in caso di un'altra stagione flop. D'altronde Gattuso in conferenza stampa è stato chiaro: "Domenica giocheremo per la maglia, la carriera dei giocatori e tutto l’universo Milan. Ci stiamo giocando tanto, veniamo da un momento negativo e sono giuste le critiche che stiamo ricevendo. Non prendo a pugni nessuno, solo bisogna far capire la necessità di essere uniti e di fare tutti qualcosa in più. Ragionare tutti con una testa sola, non guardare al proprio orticello. Sento troppe chiacchiere, il mio futuro e quello dei giocatori, ora basta e pensiamo solo al futuro del Milan. Abbiamo sempre avuto l’anima, oggi ci sta mancando. Si può anche giocare male, ma con la sofferenza e il cuore si può uscirne. Ci siamo impantanati su questa cosa, ci serve l’anima".

SPORTAL.IT | 27-04-2019 15:29