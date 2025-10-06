Milan Futuro, il primo stop in serie D determinato da una doppia svista arbitrale: la reazione di Oddo 

Senza Balentien e Sala i rossoneri cadono per 1-0 in casa della Virtus Ciserano: Torriani para un rigore dubbio, il gol partita sulla ribattuta che è parsa irregolare

Fatale la trasferta in casa della Virtus Ciserano per il Milan Futuro, che alla 6a giornata ha incassato la prima sconfitta nel girone B di serie D: sull’1-0 finale in favore dei padroni di casa hanno però inciso due sviste dell’arbitro.

Milan Futuro, prima sconfitta in serie D

Le assenze pesanti e gli errori arbitrali: questi i fattori che hanno condannato il Milan Futuro alla sua prima sconfitta nel girone B di serie D. La formazione di Massimo Oddo è stata battuta per 1-0 n casa della Virtus Ciserano di Bergamo al termine di una gara estremamente equilibrata, decisa di fatto da un episodio determinato da due errori del direttore di gara, il signor Fresu della sezione di Sassari.

Milan Futuro, il doppio errore dell’arbitro

Il momento chiave della gara si è presentato al 30’ della ripresa, con il punteggio fermo sullo 0-0. L’arbitro vede un fallo dopo un contatto veniale tra Cappelletti e un attaccante della Virtus Ciserano in area rossonera e assegna il rigore: una chiamata piuttosto dubbia. Evidente, invece, l’errore seguente. Dal dischetto si presenta Lucenti, ma il portiere rossonero Torriani è fenomenale nel respingere la sua conclusione dagli 11 metri.

Peccato che sulla ribattuta intervenga Viscardi col tap-in dell’1-0: inutili le proteste dei rossoneri sulla posizione di partenza del giocatore avversario, nettamente in area di rigore al momento della battuta del penalty da parte del compagno di squadra.

Assenze pesanti

Dopo la convalida del gol della Virtus Ciserano, il Milan Futuro non è riuscito a trovare il pareggio. A rendere più complicato il compito dei rossoneri anche alcune pesanti assenze, come quelle di Sala (attualmente al Mondiale U20) e di Balentien. Maximilian Ibrahimovic, mandato in campo dopo l’intervallo da Massimo Oddo al posto di Geroli, non è riuscito a incidere.

La reazione di Oddo alla sconfitta

Nel post gara Oddo ha sorvolato sulla doppia decisione arbitrale che ha finito inevitabilmente per penalizzare il Milan Futuro. “Ho un gruppo giovanissimo e non mi serve focalizzarmi su vittorie, pareggi e sconfitte. Penso alle carenze individuali per colmare i difetti dei ragazzi. Mi preoccupano di più quegli errori di superficialità o inesperienza che vanno eliminati”, ha dichiarato l’allenatore rossonero glissando sulle scelte del direttore di gara che sono costate al Milan Futuro la prima sconfitta in campionato.

Attualmente il Milan Futuro occupa il terzo posto in classifica nel girone B con 11 punti alle spalle di Folgore Caratese (16 punti) e Chievo (13), a +1 su Real Calepina, Brusaporto e Oltrepò. Nel prossimo turno, in programma il 26 ottobre, la squadra di Oddo affronterà in trasferta il Breno.