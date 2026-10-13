Senza il difensore destinato a uno stop più lungo del previsto, la speranza è di riuscire a ingaggiare un parametro zero

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

L’impatto dell’infortunio che ha posto ai margini Matteo Gabbia si incastra alla perfezione con quanto si sta consumando nel Milan delle migliori intenzioni e che, alla ripresa del campionato di Serie A, deve misurarsi con la perdita del difensore che imporrà un intervento sul mercato. Nella prima giornata di campionato, dopo la sosta per la Nations League, la squadra di Ruben Amorim ha frenato a Reggio Emilia raccogliendo solo un 1-1 contro il Sassuolo.

Gabbia fuori per infortunio, la valutazione del Milan

Odenthal ha risposto alla prodezza di Rabiot e per la squadra del tecnico portoghese la vittoria è sfumata: si tratta del terzo pareggio in sei partite, oltre Lazio e Juventus, contro tre vittorie e una sconfitta in Europa League col Benfica. Un bilancio che non appaga affatto le ambizioni di Gerry Cardinale, che sembra intenzionato a tirare una linea, pur dovendo constatare che il reparto arretrato così messo non può bastare.

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Il calendario è quello che conosciamo e l’infortunio di Gabbia non può cadere nel vuoto. Il difensore è stato costretto a uscire in barella dopo circa un quarto d’ora dall’inizio della partita contro gli emiliani e la preoccupazione impone di rivedere i piani. In primis, nella fase attuale, solo attingere al mercato ovvero ai giocatori disponibili, svincolati, può risolvere l’emergenza.

L’alternativa in difesa

Chi potrebbe realisticamente sopperire alle necessità della difesa rossonera è Francesco Acerbi. Gabbia nelle prossime ore potrebbe sottoporsi a esami specifici per capire l’entità del recupero a seguito del primo comunicato e i tempi di recupero, ma il centrale rossonero rimarrà fuori per qualche settimana, probabilmente ci vorranno dei mesi prima di rivederlo in campo.

Primo nome della mini lista dei parametro zero è l’ex Inter: un candidato che ricorre ad ogni grave infortunio tra i big, per via della sua esperienza a garanzia della continuità e dei risultati che sono stati centrati da Acerbi nel corso delle ultime stagioni pure con la maglia nerazzurra. Risolverebbe tanto, se non tutto per il Milan fino a quando sarà ragionevole inserire Gabbia di nuovo in squadra.

Le possibilità a parametro zero

Classe 1988, svincolato per via di un mancato rinnovo sarebbe la prima scelta nonché un ritorno a Milan che, all’epoca di Adriano Galliani, ne intercettò il valore anche se poi, la vita, prese il sopravvento. Centrale alternativo alla prima scelta andrebbe cercato altrove: David Alaba, John Stones, Samuel Gigot e con qualche revisione del proprio ruolo anche Matteo Darmian, anch’egli ex Inter che dall’esterno potrebbe essere adattato.