Milan, Gabbia nuovo idolo di San Siro, il gesto che ha fatto impazzire il popolo rossonero

Gabbia evita a Leao un’ammonizione dopo il rigore ai viola: lo ferma prima che si tolga la maglia. I tifosi lo applaudono come nuovo leader del Milan

E’ l’86’ di Milan-Fiorentina quando Rafael Leao segna un calcio di rigore, fa 2-1, e corre sotto la curva rossonera. Il portoghese, nell’intento di festeggiare la doppietta, si stava per levare la maglietta ma Matteo Gabbia, corso dalle sue parti, gliela ritira giù con un gesto rapido ed intelligente e gli evita l’ammonizione. I tifosi del Diavolo, sui social, hanno trovato il loro nuovo leader.

L’intervento “salva-giallo”

In un attimo, Gabbia ha raggiunto il portoghese, lo ha letteralmente placcato, tirandogli giù la divisa prima che l’arbitro potesse estrarre il cartellino giallo. Per qualche secondo il portoghese non ha capito cosa stesse accadendo, ma appena realizzato il rischio, ha sorriso e ha ringraziato il compagno per il pronto intervento.

Una reazione da leader vero

Il gesto del difensore non è passato inosservato: i tifosi del Milan lo hanno subito celebrato sui social per la sua prontezza e lucidità. C’è chi scrive: “La lucidità è quella del veterano.” E ancora: “A 26 anni è giusto che inizi a essere uno dei leader di questa squadra”.

E un altro aggiunge al termine di Milan-Fiorentina: “Il mio capitano”. C’è poi chi condanna Leao: “Leao si comporta come un bambino, al gol già si stava levando la maglietta. Meno male che c’è Matteo!”

Gabbia, simbolo di maturità e spirito di squadra

Una scena che i tifosi non dimenticheranno facilmente e che conferma la crescita del difensore come uno dei punti di riferimento di questo Milan. In un momento in cui ogni dettaglio conta, Gabbia ha dimostrato quanto sia importante la concentrazione anche nei momenti di esaltazione. I tifosi continuano sui social: “Matte, ti voglio onestamente bene”. E ancora: “Non si era ancora mai visto che un compagno tirasse giù la maglia ad un altro compagno durante un’esultanza…”.

