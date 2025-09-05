Milan-Galliani: l’ora del ritorno del Condor si avvicina, per i tifosi è la sconfitta di Furlani   

La prossima settimana si dovrebbe concretizzare la cessione del Monza agli americani di BLV, poi l’ex a.d. sarà libero di rientrare nel club rossonero come consigliere di Cardinale

Mancano solo pochi giorni al ritorno del Condor: il rientro di Adriano Galliani nel Milan è sempre più vicino e si potrebbe realizzare già la prossima settimana in seguito alla definitiva cessione del Monza al gruppo americano BLV. Per i tifosi il ritorno dell’ex a.d. rappresenterebbe una sconfitta per l’attuale amministratore delegato Giorgio Furlani.

Milan, si avvicina il ritorno di Galliani

Sistemo il Monza e arrivo. Questo il messaggio con cui Adriano Galliani ha lasciato il Milan, dopo i colloqui di inizio agosto per il suo rientro nel club rossonero. Un rientro che, oggi, è più vicino che mai. Lo riferisce anche il giornalista Matteo Moretto, mancherebbero ormai pochi giorni perché il Condor torni a far parte della famiglia milanista, di cui è stato elemento assolutamente centrale in era berlusconiana.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La cessione del Monza

Nello specifico, Galliani sta per concludere la cessione del Monza, club di cui è attualmente amministratore delegato, agli americani di Beckett Layne Ventures, fondo interessato a investire nel calcio italiano che ha già inserito un suo uomo nella dirigenza della società brianzola: si tratta di Mauro Baldissoni, ex direttore generale della Roma. L’operazione è avviata da settimane, nella prossima dovrebbe arrivare anche il closing, l’ultimo atto che vedrà il Monza passare dalle mani della famiglia Berlusconi a quelle di BLV. Solo dopo, Galliani sarà libero di tornare al Milan.

Il ruolo di Galliani nel Milan di Cardinale

Ma quale sarà il ruolo del Condor? Non più amministratore delegato, incarico che resterà affidato a Giorgio Furlani. Galliani sarà formalmente un consigliere di Gerri Cardinale, numero uno di RedBird, il gruppo che controlla il Milan: un ruolo, di fatto, simile a quello di Zlatan Ibrahimovic, grande sponsor dell’operazione. Dopo il ritorno di Galliani, però, gli equilibri interni della dirigenza rossonera dovranno necessariamente andare incontro a ridefinizione: secondo i tifosi, sarà proprio Furlani a perdere potere.

Furlani sconfitto per i tifosi

Il Milan ha infatti già dato la sensazione di volersi affidare a uomini con maggiori conoscenze nel mondo del calcio con l’ingresso di Igli Tare come d.s.: Galliani potrebbe diventare l’alter ego dell’albanese nell’ambito della gestione economico-operativa del club. E l’idea piace ai tifosi. “Luca io personalmente sono contento, forse perché ho 40 anni e sono cresciuto cn Galliani, Silvio e il nostro grandissimo Milan”, commenta su X Paolo, tra i tanti tifosi felici per il ritorno del Condor. “Galliani torna ed è un bene, speriamo metta da parte Furlani”, aggiunge ACMilanO. “Galliani si farà sentire con Furlani, proprio per questo è fondamentale in società”, scrive DavideSal.

Enzo vede una similitudine col passato: “La linea è quella del 2012: Furlani (allora era Barbara) con potere di firma e Adriano con delega a parte sportiva e istituzioni. Sempre due correnti, purtroppo. Ma è il ritorno del Condor!”. “Furlani sarebbe da silurare e bisognerebbe mettere Galliani al suo posto, poi solo Tare d.s. e Ibra”, ribatte Allegrismo. “Si gode perché stiamo parlando di una figura che oscurerà totalmente l’ego di quel piccolo uomo di Furlani, chissà come sarà contento… Stiamo parlando di uno che a prescindere dal ruolo che ricoprirà è e sarà sempre una figura leggendaria”, scrive Orochi.

Ma tra i tifosi del Milan c’è anche chi non vede il ritorno di Galliani come una novità positiva, come Holy: “Furlani, Scaroni, Ibrahimovic, Moncada, Galliani, Tare: 6 ruoli, 6 teste, 6 pareri. Gli altri hanno la metà delle teste ma vanno al doppio di noi”.