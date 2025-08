Milan, Adriano Galliani torna? Pellegatti spiega perché sì e cosa farà

E' più di una suggestione il rientro in rossonero dell'ex ad dell'era Berlusconi, il retroscena, gli incontri e gli sviluppi della trattativa

Il centravanti come primo obiettivo, certo, ma il Milan sogna il colpo grosso anche in società: non è un mistero che da giorni le voci sul possibile ritorno in società di Adriano Galliani si stiano facendo sempre più intense, a fronte di nessuna smentita. Ma cosa verrebbe a fare l’ex deus ex machina dell’era Berlusconi?

I tempi per il rientro

Va chiarito che non si tratta di un’operazione possibile nell’immediato. Galliani è ancora in carica nella sua posizione di amministratore delegato del Monza e, fino ad almeno metà settembre, dovrà traghettare la società nelle operazioni di passaggio delle quote da Fininvest al gruppo di investitori americani Beckett Laynes Ventures.

Il ruolo di Galliani

Fino al closing definitivo, Galliani rimarrà in carica poi, se tutto andrà per il verso giusto, sarà libero di fare eventualmente nuove scelte. E quindi dire eventualmente sì a Milan ma sbaglia chi pensa a lui come nuovo presidente al posto di Scaroni. Avrebbe poteri di rappresentanza in Lega Serie A (delega che attualmente è di competenza del presidente Paolo Scaroni) ma non entrerebbe nell’organigramma del Milan. Sponsorizzato da Ibra, ben visto da Allegri con cui è sempre rimasto in ottimi rapporti, si dice che ci sia stato già un contatto con Cardinale sullo yacht di Flavio Briatore.

Il retroscena di Pellegatti

Anche Carlo Pellegatti, sul suo canale YouTube, ha parlato del possibile ritorno al Milan di Adriano Galliani. La storica voce di Milan Channel parla di una fonte sicura che già gli aveva anticipato la cessione di Reijnders e il ritorno di Allegri e rivela che il Milan intende affidare al “Condor” il ruolo di ‘Head of Football’ del club rossonero. Dunque il punto di riferimento per quel che riguarda il mercato, i contatti con i giocatori, i contatti politici e relazioni con le istituzioni.

“Per me Galliani è la figura ideale per un rilancio anche istituzionale e di immagine del Milan – dice Pellegatti E’ ancora uno dei punti di riferimento del calcio mondiale, è ancora una figura molto rispettata. Per il Milan sarebbe un upgrade importante. Mi auguro che il suo arrivo venga visto da tutti coloro che sono nel club come una grande opportunità. Se Galliani tornerà davvero al Milan? Per me sì. Aveva risposto con un no deciso a metà giugno, ora mi sembra più possibilista, la trattativa è andata bene e siamo avviati ad un ritorno di Galliani al Milan. E se questo avverrà io sarò molto contento”.

