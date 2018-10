Milan Games Week 2018: vinci PES 2019 e la maglia dell'Inter

Comincia oggi Milan Games Week 2018, il più importante consumer show videoludico italiano, che si terrà presso Fiera Milano Rho fino al 7 ottobre. Vi abbiamo già segnalato alcuni degli appuntamenti più importanti della kermesse, con ospiti italiani e internazionali: tra tutti, spicca il nome di David Cage, uno dei più grandi sviluppatori di videogiochi, che sarà presente proprio nella giornata d’apertura.

Nei 3 giorni dedicati al mondo del gaming ci sarà anche l’Inter, più precisamente al Padiglione 12 della fiera. Lo ha comunicato proprio il sito ufficiale della squadra, dando appuntamento a fan e tifosi con tantissime sorprese. Sì, tutti i partecipanti potranno infatti sfidarsi a PES 2019 nella speciale modalità Inter Edition e cercare di vincere non solo una copia del gioco, ma anche una maglia del club neroazzuro autografata.

Si legge sul sito : “Gli appassionati di gaming ed eSports nerazzurri potranno sfidarsi a PES2019 nella esclusiva versione Inter Edition powered by Konami – Global Football Video Game Partner – e provare ad aggiudicarsi una copia del videogioco e una maglia autografata in palio tra quelle di Mauro Icardi, Radja Nainggolan e Milan Skriniar“.

Un’ottima occasione per aggiudicarsi un premio ambito, ma anche l’opportunità di dimostrare le proprie abilità eSportive. Chissà che non ci sia qualcuno a guardarvi… Vi ricordiamo, inoltre, che i biglietti si possono acquistare sia in loco, sia online sul sito ufficiale di Milan Games Week 2018 e TicketOne. Senza dimenticare, come vi avevamo già spiegato, che si possono ottenere ingressi gratuiti . Affrettatevi però, manca poco!

HF4 | 05-10-2018 09:30