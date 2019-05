Milan, Gattuso a muso duro con la società

Appena quattro giorni dopo la sofferta vittoria contro il Bologna che ha tenuto accesa la speranza di arrivare al quarto posto, il Milan è già pronto per tornare in campo per l’anticipo serale della terzultima giornata sul campo della Fiorentina.

Obiettivo imprescindibile dei rossoneri un’altra vittoria in quello che potrebbe essere l’ultimo ostacolo prima di affrontare Frosinone e Spal. Ma Rino Gattuso, che ha parlato in conferenza, non è d’accordo: "Il Genoa si sta giocando la salvezza. Nessuno regala nulla, noi dobbiamo pensare solo a noi stessi. Non vinciamo a Firenze dal 2014. Ho studiato la Fiorentina, è una squadra pericolosi. Davanti hanno grandi giocatori, servirà una grande partita a livello fisico, mentale e tecnico. Del resto non abbiamo alternative, dobbiamo provare a vincerle tutte e tre e vedere che faranno le altre. Vogliamo giocarcela fino alla fine, ma sarà dura anche contro Frosinone e Spal. Purtroppo abbiamo perso molti punti per strada, adesso possiamo solo pensare a fare il massimo”.

Al “Franchi” mancherà lo squalificato Paquetà: “La nostra forza sono stati spesso coloro che hanno giocato meno. Voglio vedere la voglia di scendere in campo e di saper soffrire, ma in settimana ci siamo allenati bene e sono fiducioso. Pur non giocando bene, contro il Bologna, abbiamo creato molto”.

In settimana ha tenuto banco lo scontro verbale tra Gattuso e Bakayoko durante la gara contro il Bologna. Il tecnico minimizza, prima di commentare i propri rapporti con la società: "Mi dispiace che la vittoria con il Bologna sia passata in secondo piano, si è parlato di più del caso Bakayoko. La coerenza è la cosa più importante, poi però ci sono dei confronti e al primo posto si mette sempre il club. Io non ho mai portato rancore, così come non lo hanno fatto i giocatori".

"Io so quello che ci diciamo con i dirigenti, voi continuate a scrivere. Le parole del Presidente? Io non ho bisogno di essere sempre accarezzato, non mi piacciono le carezze. A me piace stare a volte dove c'è bordello, non mi sento un estraneo quando c'è aria tesa. Le carezze vanno fatte ai giocatori per farli rendere al meglio".



SPORTAL.IT | 10-05-2019 15:07