Milan, Gattuso al capolinea: nuovo nome a sorpresa per la panchina

"La squadra è viva? E' normale dopo queste prestazioni che qualche domanda me la faccia anch'io". Gennaro Gattuso non ha nascosto l'involuzione del suo Milan e il suo senso di impotenza dopo la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio, che ha visto i biancocelesti imporsi a San Siro ed eliminare i rossoneri.

Ringhio, che ha definito come una "figuraccia" quanto successo davanti ai propri tifosi, si giocherà la panchina nelle prossime cinque giornate di campionato: con appena una vittoria nelle ultime sette partite, il Diavolo sta attraversando la sua crisi peggiore proprio nel momento chiave della stagione, e senza qualificazione alla Champions League il destino dell'allenatore rossonero sarebbe segnato.

Secondo il Corriere dello Sport i dirigenti del Milan avrebbero già sondato uno dei possibili candidati alla successione del tecnico calabrese, Rudi Garcia.

L'ex allenatore della Roma, attualmente a Marsiglia, rappresenta per Leonardo la soluzione low cost per la panchina, rispetto alle opzioni Pochettino e Conte, che chiedono ingaggi ben più alti. Garcia considera ormai conclusa la sua esperienza all'OM e accetterebbe di buon grado un ritorno in Italia: "Spero di sì. Io non mi sento al Marsiglia di passaggio, anzi vorrei restarci il più a lungo possibile. Ma se a un certo punto non mi volessero più, in Serie A lavorerei di nuovo con piacere", aveva confermato alcuni mesi fa.

Uno dei problemi principali di Gattuso è il rifornimento a Piatek, poco servito anche ieri sera: "Anche quando giochiamo con due attaccanti non miglioriamo. Non è una questione di uomini o moduli, è una involuzione di tutta la squadra, non riusciamo a tenere il campo, giochiamo col freno a mano tirato. Stiamo pagando questo".

SPORTAL.IT | 25-04-2019 10:27