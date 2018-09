Milan, Gattuso difende il gioiello in crisi: "Lo state massacrando"

Ottenuta la prima vittoria contro la Roma, all’ultimo secondo, il Milan confida che la sosta non abbia spezzato il trend positivo. L’avversario della seconda trasferta della stagione, dopo quella di Napoli, è il Cagliari, che sta vivendo a propria volta un buon momento.

Prima di partire per la Sardegna Rino Gattuso ha parlato in conferenza stampa, senza riuscire a mascherare la propria delusione per il trattamento che la critica ha riservato a Mattia Caldara, deludente in Nazionale e ancora in attesa di esordire da titolare con il Milan: “State facendo solo del male a Caldara, non si può distruggere un giocatore dopo una partita. Al Milan e in Nazionale l’asticella della mentalità è molto alta, viene da una cultura calcistica diversa e non è giusto buttarlo nel frullatore. La società ha fiducia in Caldara, per me non è un problema, ci darà una grandissima mano".

Il difensore ex Atalanta è stato protagonista di una delle trattative più calde e clamorose dell’estate, quella che ha riportato Leonardo Bonucci alla Juventus in campo di Gonzalo Higuain e appunto dell’ex difensore Under 21, che alla Juve era approdato in estate dopo essere stato acquistato un anno e mezzo fa dai bergamaschi ed essere lasciato 15 mesi in prestito in neroblu. L’abitudine di giocare in una difesa a tre ha però spinto Gattuso a dare fiducia al più esperto Mateo Musacchio per fare coppia con Alessio Romagnoli, capitano e ormai simbolo indiscusso del nuovo Milan: “Il leader deve essere impeccabile. Romagnoli è cresciuto molto, Reina trascina tutti dalla sua parte sua. L'anno scorso Bonucci ci ha dato una grossa mano, quest'anno ci stanno aiutando Reina e anche Higuain”.

Gattuso si è poi soffermato sullo stesso Higuain, ancora a caccia del primo gol in campionato con la nuova maglia: “Nell'amichevole della settimana scorsa sembrava l'uomo più arrabbiato al mondo, quando non riesce a fare gol comincia ad irritarsi, questo fa capire che campione è”.



