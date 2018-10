Milan, Gattuso in bilico: decisive le liguri

Dopo la cocente sconfitta nel derby, il Milan si è arreso anche il Betis. Due sconfitte consecutive che hanno messo Gattuso in una brutta situazione. Il tecnico rossonero si è assunto tutte le proprie responsabilità: “Sono io il responsabile, io devo trovare qualcosa di diverso per far rendere la squadra: mi assumo le colpe ed è giusto che venga messo in discussione”, le sue parole nel post match della gara con gli spagnoli. La società pare essere ancora dalla parte di Ringhio ma le voci di un suo possibile esonero si fanno sempre più insistenti.

Gattuso è atteso da due sfide delicatissime. Domenica è in programma il confronto, a San Siro, con la Sampdoria di Giampaolo. Tre giorni dopo, sempre in casa, il confronto con l'altra squadra ligure, ossia il Genoa. Due partite che i rossoneri devono assolutamente vincere per non perdere il treno Champions League e, soprattutto, invertire il trend negativo. Il tecnico del Diavolo ha bisogno di vittorie per uscire dalla crisi e ridare fiducia all'intero ambiente. Da non escludere qualche novità, sia tattica che a livello di scelte di giocatori. Cutrone, in grande forma, spinge per avere una chance da titolare. Si parla di un possibile attacco con Higuain e Cutrone in campo dal primo minuto.

Intanto circolano sempre più nomi su chi potrebbe prendere il posto di Gattuso. Donadoni ha negato qualsiasi contatto ma resta una pista calda. Il sogno sarebbe, comunque, Conte. L'ex allenatore, tra le altre, di Juventus e Chelsea, è anche sul taccuino di Perez, numero uno del Real Madrid (domenica è in programma il Clasico che dirà molto sul futuro di Lopetegui sulla panchina blanca). Il profilo dell’ex Ct della Nazionale piacerebbe tantissimo. La sua abilità di entrare nella mente dei giocatori in tempi rapidi è nota a tutti. Da capire chi sarà più lesto a metterlo sotto contratto.

SPORTAL.IT | 26-10-2018 08:55