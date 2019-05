Milan, Gattuso svela tutto: le sue parole

La rivoluzione in casa Milan è di quelle epocali. Oltre a Leonardo (attese le dimissioni nel giro di breve tempo), anche Rino Gattuso ha deciso di non proseguire il suo rapporto con il club rossonero. L’incontro con IvanGazidis, come riporta La Gazzetta dello Sport, non ha portato buone nuove. Evidenti e incolmabili le divergenze di veduta tra la società e il tecnico.

Rapporto incrinato soprattutto sulle strategie di mercato, con Gattuso fermo sulla propria decisione di pretendere elementi di esperienza per far crescere il gruppo (come espressamente chiesto nella sua ultima apparizione televisiva). Come se non bastasse, il progetto Milan non convincerebbe a pieno lo stesso Ringhio, convinto che la strategia di Gazidis non sia in linea con il suo pensiero. Nonostante altri due anni di contratto garantiti (il suo contratto scade nel giugno del 2021), Gattuso pare ormai aver deciso di chiudere, anzitempo, la sua avventura alla guida dell’amato Diavolo.

E arrivano le prime dichiarazioni di Ringhio, riportate da Repubblica: “Decidere di lasciare la panchina del Milan non è semplice. Ma è una decisione che dovevo prendere.La mia è una scelta sofferta, ma ponderata. Rinuncio a due anni di contratto? Sì, perché la mia storia col Milan non potrà mai essere una questione di soldi” le parole del tecnico riportate da La Repubblica.

“Non c’è stato un momento preciso in cui ho maturato questa scelta: è stata la somma di questi diciotto mesi da allenatore di una squadra che per me non sarà mai come le altre. Mesi che ho vissuto con grande passione, mesi indimenticabili”. Il tecnico rinuncia a 5,5 milioni di euro netti che i rossoneri avrebbero dovuto garantirgli al 30 giugno 2021, data di scadenza del contratto in essere.

Gattuso, tuttavia, non resterà fermo a lungo. Diverse indiscrezioni di mercato parlano di un forte interesse da parte della Sampdoria. Il patron del club blucerchiato Massimo Ferrero è alle prese con il “caso Giampaolo”. Non dovesse arrivare la classica fumata bianca con l’attuale tecnico (ha un solo anno di contratto), il nome di Gattuso sarebbe in pole position per prendere il posto dello stesso Giampaolo alla guida dei blucerchiati. Un’avventura che intrigherebbe molto Gattuso. Marco Giampaolo potrebbe, a sua volta, diventare un’opzione reale per la Roma (non dovesse arrivareGian Piero Gasperini, al momento ancora “bloccato” all’Atalanta).

SPORTAL.IT | 28-05-2019 08:34