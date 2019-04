Milan, Gattuso pensa ad una novità

Sabato, al Tardini, il Milan proverà a conquistare altri punti per la volata Champions League. Una sfida delicata, a pochi giorni dalla gara di ritorno, di Coppa Italia, contro la Lazio (mercoledì). Gattuso ritrova Donnarumma ma potrebbe cambiare qualcosa a livello di formazione.

Da non escludere un turno di riposo per uno dei due difensori centrali, ossia Musacchio o Romagnoli. Zapata è pronto a dare una mano. Il colombiano non gioca una gara dal lontano 16 gennaio, in Supercoppa Italiana, contro la Juventus.

SPORTAL.IT | 18-04-2019 08:20