Milan, Gattuso punta al rilancio di Caldara

Gennaro Gattuso è pronto a rilanciare Mattia Caldara per le ultime partite di campionato. Dopo essere stata per mesi un punto di forza, la difesa del Milan comincia a scricchiolare e nelle ultime cinque partite di campionato ha incassato otto reti, costando carissimo al Diavolo raggiunto dall'Atalanta e tallonato dalla Roma in classifica.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Ringhio è pronto a concere una chance all'ex Atalanta, che potrebbe spodestare Musacchio, appannato nelle ultime uscite. Intoccabile Romagnoli, che anche contro la Juve ha dato prova della sua crescita.

SPORTAL.IT | 09-04-2019 14:32