Milan, Gattuso sbotta: "Ho sbagliato io, non massacratelo"

Conferenza stampa animata per l'allenatore del Milan Gennaro Gattuso, che si aspetta una reazione dai suoi dopo la sconfitta subita in rimonta a Napoli. Venerdì sera c'è un'altra big, la Roma.

"Voglio rivedere i 55 minuti con il Napoli, ripartire da lì. Non è tutto da buttare via, avevo chiesto di non spegnere la luce. Quando un allenatore dice queste cose è perchè lo sente, dobbiamo migliorare il fatto di essere in partita. Prima sembravamo padroni del campo, poi non possiamo permetterci di uscire dal campo. Voglio vedere una squadra sul pezzo per 90 minuti".

La difesa di Biglia, sostituito nella ripresa della sfida degli azzurri con Bakayoko: "Se il palleggio lo fai con criterio ti da qualcosa in più. Per come giochiamo il problema è il campo aperto, voi massacrate Biglia. Non è un giocatore che ruba gli occhi, ma dà equilibrio. Lui sa che deve migliorare'".

Nel dopo gara del San Paolo, Gattuso aveva detto che Bakayoko doveva "imparare a ricevere palla, cambiare postura": "Sono stato interpretato male, non sputo mai merda sui giocatori, bisogna riportare le cose bene, non l'ho offeso, ho detto che ci vuole tempo per giocare con quei meccanismi, la colpa è anche mia perché l'ho messo in un ruolo dove l'ho provato solo 1/2 volte negli ultimi 15 giorni".

Ringhio fa quindi mea culpa per il cambio: "Le persone che mi sono vicine mi contestano che sono troppo vero ma voglio morire così. Io mi contesto la posizione del vertice basso, l'errore che ho fatto è cambiare Biglia. Bakayoko l'ho provato sempre da mezzala, ecco le colpe che mi contesto. Quel cambio l'ho sbagliato".

Gli errori di Donnarumma e Calabria: "Se il 2-2 non lo devia Bonaventura la para. Dieci volte quella palla va fuori dal campo e due volte la mette dove l'ha messa. Non dobbiamo cercare per forza i colpevoli. Le colpe dei tre gol non sono solo sue, sul terzo gol ci siamo addormentati. Non abbiamo chiuso dentro il campo. L'errore del singolo ci sta, sono contento di Donnarumma, sicuramente poteva fare un qualcosa in più sul secondo gol, ma c'è stata una deviazione ed è molto difficile. Calabria non ha fatto una grandissima prestazione, ha sbagliato tanto a livello tecnico, da lui non te lo aspetti, ma è un giocatore che di dà grandissima affidabilità, domani vedremo, ma sono molto contento della sua crescita".

SPORTAL.IT | 30-08-2018 16:35