Milan, Gattuso sbotta su Gigio Donnarumma

Lazio e Roma hanno vinto i rispettivi anticipi e hanno messo pressione sul Milan, che contro il Cagliari a San Siro non può permettersi di sbagliare per non perdere terreno nella corsa alla qualificazione in Champions. Lo spiega il tecnico rossonero Gennaro Gattuso alla vigilia della sfida con i sardi: "Domenica ci giochiamo tantissimo, contro il Cagliari non è una partita facile. Dobbiamo essere bravi a trascinare i nostri tifosi, in Serie A non ci sono partite facili. Sta a noi trasformare San Siro in una bolgia".

Biglia verso il rientro: "Lucas è da tre mesi che è fermo, dobbiamo stare tranquilli. Ci vuole tempo, ora lavora con il gruppo ma non è al massimo. Quando sarà al 100% vedremo come giocare, è la condizione fisica che ci porta a fare certe riflessioni. In generale, questi ragazzi mi hanno dato tanto perché hanno voglia di imparare e l'umiltà di sacrificarsi e stare a Milanello di più. Se oggi la squadra reagisce è perché ha creduto in me e al mio staff. Questi mesi hanno dato molto alla mia carriera. Quando un giocatore ha delle doti come Abate, è più facile lavorarci perché se fa errori può nasconderli con la velocità o in allungo. Lo abbiamo fatto lavorare su dei concetti ed è stato molto bravo. Con passione e voglia si può sempre migliorare".

Su Donnarumma, ora in grande spolvero: "Donnarumma ha grande fiducia nei suoi mezzi, è cresciuto molto. Reina lo ha aiutato molto. Le critiche per le sue lacune? Ne ho sentite tante, molte chiacchiere. Non bisogna cancellare tutto quello che ha fatto Alfredo Magni perché lo ha allenato da tempo, poi ha cambiato metodologia con Fiori e penso che la figura di Reina l'abbia aiutato tantissimo. Uno forte e professionista esemplare come lo spagnolo avrebbe potuto fare tanti giochini mentali, invece aiuta Donnarumma ogni giorno. Gigio deve solo concentrarsi, ma lo vedo sicuro e con grande fiducia. Continui così".

SPORTAL.IT | 09-02-2019 14:15