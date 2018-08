Milan, Gattuso show: il bizzarro consiglio a Donnarumma

Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Milan, la sfida che lo vedrà contrapporsi contro il suo maestro, Carlo Ancelotti: "Molto più di un allenatore per me. Lui è il maestro, io ne devo mangiare ancora di pastasciutta, ma domani andremo a Napoli e ce la giocheremo, speriamo di poter portare qualche punto a casa. Voglio vedere un Milan con grande personalità, coraggio, non voglio vedere una squadra che si abbassa alle prime difficoltà".

Sacchi ha detto che il Milan è da scudetto: "Mi ha dato una bella mazzata dietro il collo. Secondo me siamo un po' lontani ora, ma in prospettiva possiamo arrivarci. L'obiettivo è centrare almeno il quarto posto".

Sul duello Donnarumma-Reina per la porta: "Si divideranno le competizioni, per questo può arrivare la consacrazione di Gigio: può diventare il più forte al mondo. Deve guardare Pepe per come interpreta il ruolo, per come sta in campo e fuori. Già ora sembra un altro portiere. Ha avuto una fortuna incredibile. Ora sta a lui: deve fare solo 'copia incolla'".

L'arrivo di Higuain: "L'anno scorso abbiamo sbagliato molti gol con gli attaccanti, speriamo non succeda a Higuain, mi tocco. Lui è sempre stato una priorità sul mercato, è uno dei dieci giocatori più forti al mondo, ma non vinciamo nulla solo con lui. Dobbiamo metterlo in condizione di avere occasioni e poi non prendere gol".

La condizione della squadra: "Qualche problemino ancora l'abbiamo, in amichevole si è visto, come quello di prendere gol evitabili. Nelle amichevoli abbiamo creato tanto ma fatto fatica a segnare. Possiamo essere più forti dell'anno scorso ma ci vuole del tempo perchè quando arrivano dei calciatori nuovi ci vuole tempo. Noi ne abbiamo poco ma questa è una squadra che se riusciamo a fare le cose in fretta è forte".

SPORTAL.IT | 24-08-2018 17:05