Milan, Gattuso si sfoga: 'Facile salire sul carro ora'

Il Milan vola, e Gennaro Gattuso è il grande protagonista della strepitosa cavalcata dei rossoneri. Ringhio esulta dopo la qualificazione in finale: “La Lazio è una squadra che in casa segna tanti gol ormai da otto-nove mesi, è fortissima ma noi siamo stati bravi a giocare da squadra, abbiamo messo sul campo ciò che avevamo preparato in settimana. Sapevamo che sarebbe stata una gara di sofferenza e che dovevamo limitare di squadra Immobile. I ragazzi credono in quello che facciamo e io gli rompo le scatole”.

Ha impressionato la difesa rossonera: “Nessuno ne parla ma il Milan gioca sempre a palla coperta e per questo gli avversari non trovano la profondità, ho già detto ai ragazzi che gli romperò le scatole fino a giugno ma vogliamo tornare quella squadra che emoziona i tifosi: ci stiamo riuscendo”.

Gattuso è sempre più esaltato dagli addetti ai lavori, e in tanti parlano di rinnovo: “Facile salire sul carro ora… Ho cambiato tante cose ma non dimentichiamo il lavoro di Montella. La verità è che io non sono ancora nessuno, ho ancora tanto da imparare in un lavoro che comunque mi piace tantissimo. Non sono un guru, ho tanto da imparare ma nessuno mi ha regalato niente: ho vinto un campionato, sono stato all’estero, ho fatto le mie esperienze. Questa è casa mia, è un sogno, voglio rimanere: mi sto godendo tutto questo, a fine stagione vedremo”.

Le difficoltà di Kalinic: “Si può sbagliare, chi ha giocato a calcio lo sa. Ha un problema fisico, gli ho chiesto di entrare in campo e si è messo a disposizione, peccato che non trovi il gol. Ma è un campione”.

Adesso il Diavolo è più lanciato che mai verso il derby: Bisogna recuperare energie fisiche e mentali, è una partita importante per i tfosi e anche per noi: se vincessimo, si aprirebbero nuovi scenari”.

Alessio Romagnoli, rinato, rende merito proprio a Rino: “Sicuramente il mister ha grandissimi meriti: ci ha trasmesso quello che ci mancava, intensità e grinta. Ora è bello e vedremo che succede”.

SPORTAL.IT | 01-03-2018 08:10