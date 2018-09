Milan, Gattuso traballa: ma c'è già chi dice no per sostituirlo

Tre pareggi consecutivi, due dei quali dopo essere stati rimontati, e una vittoria più che sofferta contro la Cenerentola dei gironi di Europa League. Questo il magro bilancio di Rino Gattuso nelle ultime quattro partite sulla panchina del Milan. I rossoneri hanno vinto solo due volte in stagione, contro la Roma e appunto il Dudelange. Un bottino che non soddisfa la società e in particolare il direttore dell’area sportiva Leonardo, che dopo il 2-2 contro l’Atalanta non ha risparmiato critiche a tutti, giocatori e allenatore, pur senza mai citare il nome del mister rossonero.

Il brasiliano se l’è presa pure con la gestione societaria precedente (“A furia di lottare per il sesto-settimo posto si è persa la mentalità vincente”), ma in generale sembra evidente lo scollamento tra il corpo dirigenziale insediatosi a fine luglio e Gattuso, scelto dal duo Fassone-Mirabelli, uscito di scena dopo la fine dell’era cinese. Per molti ‘Ringhio’ è già un dead man walking, il suo destino sarebbe già segnato fin dall’estate, perché il sogno del nuovo Milan è quello di ripartire da Antonio Conte, fatto sta che al momento sembra più probabile che i rossoneri correggano alcuni difetti, come la gestione dei vantaggi e delle forze nei secondi tempi, piuttosto che l’ex ct azzurro approdi a Milanello.

Come noto, infatti, Conte è alle prese con un braccio di ferro con il Chelsea dopo l’esonero subito in estate avanzata per far posto a Sarri: il tecnico salentino sotto contratto fino al 2020 vuole essere pagato fino all’ultimo centesimo, il suo ingaggio è di 9 milioni e non ci si rinuncia facilmente, ma dall’altra parte Abramovich ha tentato addirittura la strada del licenziamento per giusta causa per aver “svalutato” Diego Costa, venduto all’Atletico Madrid per contrasti con Conte.

Liberare l’ex tecnico della Juventus non sarà quindi semplice per il Milan, che nel caso la situazione di Gattuso precipitasse potrebbe ripiegare su Roberto Donadoni, usato sempre sicuro e da una vita in attesa della chiamata della squadra che lo ha fatto grande da calciatore. Intanto, c’è però chi ha già rifiutato di subentrare a 'Ringhio'.

Si tratta di Carolina Morace, allenatrice del Milan Femminile, che ha affrontato il concetto con chiarezza: “Io al posto di Gattuso? No, il Milan sta bene con Rino e io sto bene dove sto. Con Gattuso ci sentiamo spesso e ci confrontiamo. Settimana prossima seguirò i suoi allenamenti" la risposta sbrigativa della Morace a un’ipotesi che sarebbe suggestiva e clamorosa al tempo stesso. Leggenda del calcio femminile italiano, la Morace è al momento la prima e unica donna ad allenare una squadra professionista maschile, la Viterbese di Luciano Gaucci nel 1999, anche se per appena due giornate.

