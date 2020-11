Milan, Gazidis: "Abbiamo più potenziale di tutti"

L’amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis è fiducioso per il futuro del Diavolo ai microfoni di Espn: “Penso che il calcio italiano abbia un respiro internazionale. I nostri marchi sono internazionali quindi tutti gli elementi ci sono. Basta guardare, in questo senso, l’interesse dei gruppi di private equity che vogliono essere coinvolti nella modernizzazione e professionalizzazione del calcio italiano. Sanno che c’è un potenziale e non viene sfruttato. Se prendiamo un percorso giusto, il calcio italiano può tornare al vertice del calcio mondiale. Penso che la Serie A abbia il maggior potenziale in termini di crescita dei cinque grande campionati e penso che il Milan abbia il più grande potenziale come singolo club”.

“Quello che stiamo facendo al Milan segue una linea chiara ma molto difficile. Dobbiamo ridurre la nostra spesa salariale e al contempo aumentare le prestazioni sportive. Non è semplice”.

OMNISPORT | 20-11-2020 11:48