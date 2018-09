Milan: Gazidis ti porta il centrocampista

Il possibile arrivo di Gazidis al Milan come nuovo amministratore delegato, potrebbe avere anche risvolti positivi in chiave mercato per il club rossonero.

Il dirigente dell'Arsenal potrebbe infatti portare con sè il centrocampista gallese Aaron Ramsey.

Il giocatore ha il contratto con i Gunners in scadenza nel prossimo giugno e potrebbe essere prelevato a parametro zero nella prossima estate.

La dirigenza rossonera dovrà però superare la concorrenza delle altre big europee e della Juventus in Italia.

SPORTAL.IT | 12-09-2018 11:45