Milan, gelo tra Giampaolo e Boban: "Non me ne andrò mai"

Giornate tese in casa Milan, in vista della partita di sabato sera tra il Genoa e i rossoneri che determinerà il futuro di Marco Giampaolo sulla panchina del Diavolo. Dopo la prossima giornata ci sarà infatti la sosta delle nazionali, uno stop ideale per la nomina di un eventuale nuovo allenatore, che avrebbe la possibilità di lavorare alcuni giorni per imprimere una virata alla squadra. Secondo il Corriere dello Sport, il Chief Football Officer Zvonimir Boban avrebbe voluto l’esonero immediato dell’allenatore dopo la partita contro la Fiorentina.

Il rapporto tra il dirigente croato e il tecnico abruzzese è praticamente inesistente, ma il direttore tecnico Paolo Maldini ha preferito concedere un’altra chance, l’ultima, all’ex allenatore della Sampdoria.

Giampaolo intervistato dalle Iene si è mostrato sereno nonostante la situazione tesa con la dirigenza e pronto a lottare per mantenere il posto: “Lavoriamo per fare meglio. Già da questa mattina alle 8, dite che lavoro tanto ma lavoro male? (ride, ndr). La soluzione la troviamo. Andarsene? Mai! Andarsene significa arrendersi e noi non ci arrendiamo mai”.

Sulla crisi di Piatek: “Chi sa far gol non si dimentica come si fa, capita, sono cicli e periodi. Ho detto che da bambino tifavo Inter fino all’età di 10 anni, ma non sono un cavallo di troia”.

“Esonero se sabato a Genova dovesse andare male? Non lo mettiamo in preventivo, lavoriamo per mangiare il panettone. Gli obiettivi sono sempre massimi, pensiamo sempre le cose migliori. Il Milan è al di sopra degli interessi individuali”.

“Se essendo interista sono un cavallo di troia della famiglia Zhang? Non c’è nessun cavallo di troia. Solo il cavallo (ride, ndr). Ho dichiarato di essere interista solo finoall’età di 10 anni… “.

