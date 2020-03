Milan-Genoa 2019-2020, probabili formazioni

Milan e Genoa si affronteranno alle 15 di domenica nella partita valida per il recupero della 26esima giornata di serie A. Donnarumma non riesce a recuperare in tempo, al suo posto tra i pali c'è il vice, Begovic. In difesa recupera Kjaer, che affianca Romagnoli al centro, in avanti confermati Rebic e Ibrahimovic. Centrocampo con Castillejo e Calhanoglu sugli esterni.

Nel Genoa torna a disposizione Romero, titolare con Soumaoro e Masiello in difesa. In attacco ballottaggio Pandev-Pinamonti-Favilli per un posto al fianco di Sanabria.

Domenica ore 15

MILAN (4-4-2): Begovic; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer, Castillejo, Calhanoglu; Rebic, Ibrahimovic. ALL.: Pioli.

GENOA (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Behrami, Schone, Sturaro, Criscito; Favilli, Sanabria. ALL.: Nicola

SPORTAL.IT | 07-03-2020 12:08