Milan-Genoa, formazioni ufficiali: Allegri va sul sicuro, De Rossi tenta un azzardo

Si sono incontrati spesso, uno in campo l’altro in panchina: questa sera Allegri e De Rossi saranno uno di fronte all’altro, per la prima volta nella stessa veste. Il tecnico del Milan vuole vincere per restare nella scia dell’Inter e staccare il Napoli, quello del Genoa cerca punti preziosi in chiave salvezza.
Milan, insidia Genoa
Sarà Milan-Genoa a chiudere il girone d’andata del campionato, partita dal pronostico apparentemente scontato: ma guai a dirlo ad Allegri. Il tecnico dei rossoneri è sin troppo esperto per non sapere quali insidie può riservare una partita del genere, ma per l’occasione potrà finalmente contare sul tandem offensivo “atipico” Leao-Pulisic. La squadra di Allegri arriva dal comodo successo dell’ultimo turno contro il Cagliari, mentre i rossoblù hanno pareggiato contro il Pisa nell’ultima partita.
Le scelte di Allegri e De Rossi
Nel Milan, Fofana in pole su Ricci per giocare in mediana alla destra dell’insostituibile Modric. Torna tra i titolari anche Gabbia, va invece in panchina Loftus-Cheek, mentre non è stato convocato Nkunku. Nel Genoa, De Rossi dovrebbe confermare il tandem d’attacco visto contro il Pisa: spazio per l’ex Colombo in tandem con Vitinha, ko Ekuban. Ellertsson perde il balottaggio con Thorsby a centrocampo, mentre Marcandalli vince quello con Otoa in difesa.
Le formazioni ufficiali
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. A disp. Terracciano, Torriani, Estupinan, Ricci, De Winter, Loftus-Cheek, Fullkrug, Athekame, Odogu, Jashari, Castiello. All. Allegri.
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo. A disp. Lysionok, Sommariva, Stanciu, Ekhator, Cuenca, Otoa, Fini, Masini, Venturino, Ellertsson, Nuredini. All. De Rossi
Arbitro: Mariani di Roma