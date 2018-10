Milan-Genoa, le probabili formazioni

Mercoledì sera, a San Siro, va in scena Milan-Genoa, recupero della prima giornata di Serie A. Nelle ultime cinque sfide giocate in casa del Diavolo, due successi per i rossoneri, due pareggi e una vittoria bianconera. Lo scorso anno, la partita è terminata in parità (0-0). L'ultimo successo del Milan risale alla stagione 2016/17: 1-0 con rete decisiva di Matias Fernandez, al suo primo e unico gol in maglia rossonera.

Gattuso punterà nuovamente sul 4-4-2 con Cutrone al fianco di Higuain. Unico dubbio a centrocampo con il ballottaggio tra Bakayoko e Kessie. Out Calabria, spazio ad Abate. Nel Genoa, attacco affidato a Kouamé e Piatek, con Pandev pronto a subentrare.

Dirigerà l'arbitro Pasqua di Tivoli.

PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-4-2): Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Suso, Biglia, Bakayoko, Calhanoglu; Cutrone, Higuain. All. Gattuso

GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, Zukanovic, Criscito; Pereira, Romulo, Sandro, Bessa, Lazovic; Kouamé, Piatek. All. Juric

SPORTAL.IT | 30-10-2018 09:25