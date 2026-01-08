Milan-Genoa: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Milan-Genoa di Serie A 2025-26, 19a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Milan e Genoa si affrontano allo Stadio Giuseppe Meazza giovedì 8 gennaio 2026 alle 20.45 per la 19a giornata di Serie A. È un testacoda che profuma di trappola: i rossoneri sono 2° a 38 punti (11 vittorie, 5 pareggi, 1 sconfitta; 28 gol fatti, 13 subiti), mentre il Grifone è 17° con 15 punti (3 vittorie, 6 pareggi, 9 sconfitte; 18 reti segnate, 28 incassate). Per il Milan è gara da grande, tra ambizioni d’alta quota e continuità da certificare; per il Genoa uno scontro per la salvezza, dove ogni punto pesa doppio a San Siro.

Probabili formazioni di Milan-Genoa

Il Milan dovrebbe riproporre il 3-5-2, con Maignan a guidare una retroguardia che vedrebbe Tomori e De Winter a protezione, mentre sulle corsie Saelemaekers e Bartesaghi garantirebbero gamba. In mezzo, regia ed equilibrio passerebbero da Modric, con Fofana e Rabiot a sostegno. Davanti, si va verso Leão al fianco di Loftus-Cheek. Tra gli assenti, peserebbero Pulisic e Gimenez, con Nkunku in dubbio. Il Genoa potrebbe specchiare il modulo (3-5-2): difesa fisica con Marcandalli, Østigård e Vásquez; catene laterali affidate a Norton-Cuffy e Aarón, interni di lotta e qualità con Malinovskyi, Frendrup e Thorsby. In avanti, si va verso Colombo al fianco di Vitinha. Restano out Ekuban e Junior Messias.

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leão, Loftus-Cheek.

Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Aarón; Colombo, Vitinha.

Gli indisponibili di Milan-Genoa

Roster ridisegnati per entrambe. Nel Milan possibili rinunce pesanti sulle corsie e in attacco: Pulisic potrebbe fermarsi per un problema muscolare, Gimenez resta ai box e Nkunku è in dubbio. Nel Genoa emergenza offensiva con Ekuban e Junior Messias ai margini; qualche noia anche tra porta e difesa. Nessuno squalificato al momento.

Milan – Infortunati: Nkunku (infortunio alla caviglia, in dubbio), Pulisic (problema al bicipite femorale), Gimenez (infortunio alla caviglia). Squalificati: nessuno.

Genoa – Infortunati: Siegrist (dito rotto), Ekuban (infortunio alla coscia), Junior Messias (infortunio al polpaccio), Otoa (infortunio muscolare). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Milan in gran spolvero: quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque, con porta spesso al sicuro. Il Genoa viene da un periodo complicato, ma fuori casa ha mostrato capacità di colpire. Trend opposti che raccontano una partita da approcciare con massima attenzione per i rossoneri e con pragmatismo per il Grifone.

Milan ok ok x ok ok Genoa ok ko ko ko x

Dettaglio risultati:

Milan

Milan-Lazio 1-0; Torino-Milan 2-3; Milan-Sassuolo 2-2; Milan-Verona 3-0; Cagliari-Milan 0-1.

Genoa

Udinese-Genoa 1-2; Genoa-Inter 1-2; Genoa-Atalanta 0-1; Roma-Genoa 3-1; Genoa-Pisa 1-1.

L’arbitro di Milan-Genoa

Dirige Maurizio Mariani. In questa Serie A 2025/26 ha arbitrato 6 gare, fischiando 4 rigori, 23 ammonizioni e 1 espulsione, con una media di circa 4 cartellini a partita. Designazione VAR: attenzione ai check in area, tema ricorrente nelle sue direzioni.

Arbitro: Mariani

Assistenti: Bindoni – Moro

IV: Turrini

VAR: Di Paolo

AVAR: Paterna

Informazioni interessanti

La storia recente racconta un dominio rossonero mitigato da segnali di resistenza del Genoa: negli ultimi incroci a San Siro non sono mancati pareggi pirotecnici, e il Grifone, pur faticando al Meazza, ha spesso trovato modi per restare in partita. Il Milan attraversa una striscia d’imbattibilità importante e in casa ha ritrovato solidità difensiva, con margini per alzare il ritmo offensivo. Occhio alla corsia destra del Grifone, dove Norton-Cuffy spinge con continuità, e alle soluzioni dalla distanza di Malinovskyi. Tra i rossoneri, l’impatto di Pulisic (quando disponibile) e la continuità di Leão sono fattori, mentre Rabiot sta vivendo un momento produttivo in rifinitura. Curiosità storiche: il Grifone al Meazza fatica a trovare il gol con continuità, ma in trasferta segna e subisce da dieci gare di fila. Per Colombo, ex settore giovanile rossonero, incrocio dal sapore speciale.

Il Genoa è rimasto imbattuto in due delle ultime tre contro il Milan , ma nei 15 incroci più recenti in A ha vinto solo una volta.

è rimasto imbattuto in due delle ultime tre contro il , ma nei 15 incroci più recenti in A ha vinto solo una volta. Con l’attuale guida tecnica, il Milan non ha mai perso in A contro il Genoa (5V, 2N).

non ha mai perso in A contro il (5V, 2N). Le ultime due al Meazza tra Milan e Genoa sono finite in parità: sarebbe la prima volta dal 1981 con tre X interne di fila.

e sono finite in parità: sarebbe la prima volta dal 1981 con tre X interne di fila. Dopo il ko alla prima, il Milan è rimasto imbattuto per 16 giornate (11V, 5N), striscia record dal 2004.

è rimasto imbattuto per 16 giornate (11V, 5N), striscia record dal 2004. In casa, il Milan ha vinto 3 delle ultime 4 gare di A senza subire gol in tre di queste.

ha vinto 3 delle ultime 4 gare di A senza subire gol in tre di queste. Il Genoa ha vinto solo una delle ultime 18 al Meazza contro Milan e Inter , restando a secco nelle due più recenti.

ha vinto solo una delle ultime 18 al Meazza contro e , restando a secco nelle due più recenti. In dieci trasferte di fila il Genoa ha sempre segnato e subito: 17 gol fatti, 18 incassati.

ha sempre segnato e subito: 17 gol fatti, 18 incassati. Rabiot è a quota tre assist in campionato, due arrivati nelle ultime due presenze: può allungare la serie.

è a quota tre assist in campionato, due arrivati nelle ultime due presenze: può allungare la serie. Tra i bomber con almeno 5 gol, Pulisic e Leão hanno le migliori medie realizzative del torneo.

e hanno le migliori medie realizzative del torneo. Colombo, cresciuto nel Milan, ha già segnato ai rossoneri in A e cerca continuità dopo l’ultima rete.

Le statistiche stagionali di Milan e Genoa

Numeri a confronto: il Milan segna di più (28 a 18) e concede molto meno (13 a 28), con possesso medio 51,5% e 80 tiri nello specchio in 17 gare. Il Genoa viaggia al 47% di possesso, 71 tiri nello specchio in 18 partite e una precisione al tiro vicina a quella rossonera. Pulizia difensiva: 9 clean sheet Milan contro 2 del Genoa. Disciplina: 24 gialli per i rossoneri, 37 per il Grifone.

Focus giocatori: nel Milan miglior marcatore Pulisic (8), poi Leão (6); top assist Rabiot (3). Più ammonizioni: Tomori (3). Rossi: Estupiñan (1). Clean sheet: Maignan 7. Nel Genoa guida marcatori Colombo (3), poi Østigård e Vitinha (2); top assist: vari a quota 1 (Malinovskyi, Thorsby, ecc.). Più ammonizioni: Malinovskyi (6). Rossi: Leali e Norton-Cuffy (1). Clean sheet: Leali 2.

Milan Genoa Partite giocate 17 18 Vittorie 11 3 Pareggi 5 6 Sconfitte 1 9 Gol fatti 28 18 Gol subiti 13 28 Possesso palla % 51,5 47,0 Tiri totali 172 157 Tiri nello specchio 80 71 Precisione tiro % 46,51 45,22 Clean sheet 9 2 Cartellini gialli 24 37 Cartellini rossi 1 2

FAQ Quando si gioca Milan-Genoa? Giovedì 8 gennaio 2026 alle ore 20.45. Dove si gioca Milan-Genoa? Allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Chi è l’arbitro di Milan-Genoa? L’arbitro è Maurizio Mariani, con assistenti Bindoni e Moro, IV Turrini, VAR Di Paolo, AVAR Paterna.