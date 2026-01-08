Milan-Genoa, ancora veleni sull'arbitro: Mariani nella bufera non solo per il rigore al 95', web in tilt

Il gol annullato a Pulisic per tocco col braccio, il contatto Athekame-Ellertsson, poi il penalty allo scadere in favore dei rossoblu: anche Marelli stronca il direttore di gara.

Polemiche, polemiche e ancora polemiche: non poteva concludersi diversamente la 19ma giornata di Serie A, ultima di andata di un girone da incubo per i direttori di gara. Milan-Genoa non ha fatto eccezione. Partita vibrante, ricca di colpi di scena e di capovolgimenti di fronte, con emozioni a getto continuo nel finale. Ultimi minuti, purtroppo, “macchiati” da proteste, accerchiamenti del direttore di gara e invettive assortite. Nel mirino le decisioni di Mariani, contestatissime soprattutto da calciatori e tifosi rossoneri. E non solo in occasione del rigore – piuttosto dubbio – concesso ai genoani al 95′.

Milan-Genoa, il gol annullato per tocco col braccio di Pulisic

Dopo un primo tempo tutto sommato “tranquillo”, il primo argomento di discussione è il gol annullato al Milan per tocco col braccio di Pulisic al 15′ della ripresa. Episodio che fa seguito ad altri molto contestati nelle ore precedenti. Per molti utenti sui social, il tocco dell’attaccante rossonero non c’è, o comunque non è punibile perché avvenuto dopo che il pallone ha superato la linea di porta. Dubbi espressi anche in sede di telecronaca su DAZN, ma fugati dalle immagini che chiariscono come il tocco di Pulisic effettivamente ci sia e che sia pure determinante per spingere il pallone in fondo alla rete. “Assolto”, dunque, in questa circostanza l’operato di Mariani.

Le proteste rossonere per il contatto Ellertsson-Athekame

Infuocato il recupero. Che comincia col gol del pareggio di Leao, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, e prosegue con una velenosa protesta rossonera per un contatto in area genoana tra Ellertsson e Athekame. Chiarissima la replica del direttore di gara alle lamentele rossonere: “Il pallone va dall’altra parte”. E in effetti è Ellertsson che anticipa nettamente l’esterno del Milan, allontanando la sfera. Il tutto dopo una precedente carica – non ravvisata – di Fullkrug ai danni del portiere. “Un fallo piuttosto evidente, che però non è stato ravvisato dall’arbitro”, il giudizio del talent Marelli. Il quasi omonimo Mariani, dunque, in questa circostanza è solo “parzialmente assolto”.

Rigore per il Genoa, Marelli netto: “Non c’è fallo di Bartesaghi”

Furibonde, infine, le proteste al 95′, all’ultimo istante di partita, per il contatto – giudicato da rigore e confermato dal check Var – tra lo stesso Ellertsson e Bartesaghi. “Ho molti dubbi su questo episodio perché Ellertsson va sul piede già lanciato a terra di Bartesaghi“, la sentenza di Marelli. “A mio parere questo non è un calcio di rigore da assegnare“. E invece dalla sala Var confermano, eccome. Ci pensa Stanciu, col suo tiro alle stelle, a stemperare – ma solo un po’ – polemiche e veleni. Perché sui social è putiferio assoluto. “Assegnatelo già all’Inter questo Scudetto”. Oppure: “Ma quale malafede, questi sono semplicemente scarsi”. E ancora: “Marotta League”. Insomma, in quest’ultima circostanza Mariani assolutamente “condannato”.