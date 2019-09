Milan, Giampaolo attacca: "Io vado avanti con le mie idee"

Marco Giampaolo non molla. Nonostante le quattro sconfitte su sei partite di campionato, l'allenatore del Milan ai microfoni di Sky resta tenacemente aggrappato alle sue convinzioni: "Tre giorni fa la squadra aveva fatto una partita ricca di personalità, avevo intravisto sprazzi di cose che a me piacciono. Oggi la partita è stata giocata male individualmente, con poco senso dell'ordine. Ci sono giovani forti che interpretano le cose in maniera individuale, ma la differenza la fa la squadra. Gli spunti individuali portano a disorganizzazione sul piano del gioco. Quando le cose non vanno bisogna aggrapparsi alle forza di essere squadra".

Il possibile esonero: "Con la dirigenza ci ho parlato, mi assumo le mie responsabilità da allenatore e non faccio riflessioni. Vado avanti, sono convinto delle mie idee".

La contestazione dei tifosi: "Sono abituati a ben altro, sono giustificati. Nulla da dire. Il tifoso paga, tifa Milan, ci mancherebbe. Dobbiamo andare oltre queste cose".

Ancora sulla prestazione con la Fiorentina: "Stasera sembrava che la squadra si fosse ritrovata a giocare a San Siro senza aver fatto un allenamento insieme, è questa la cosa che mi delude. Quando non riesci a mettere dentro contenuti rischi di perdere le partite. La squadra mi era piaciuta a Torino, aveva dato buone risposte, oggi la partita pesava, dovevamo vincerla. Prima della gara ho detto ai ragazzi di giocare col braccio lunghissimo, non col braccino, senza aspettare gli eventi e fare in modo di crearseli. Eravamo meno brillanti, più frenati".

Il valore della rosa: "Se non riesco ad esprimere lo stile Milan come qualità, metterò più quantità e la farò diventare più squadra. Fare le cose insieme aiuta a superare le difficoltà, si riesce ad evitare di annegare individualmente".

SPORTAL.IT | 29-09-2019 23:38