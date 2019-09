Milan, Giampaolo è già sotto esame: servono 3 punti nella Fatal Verona

Nonostante siano trascorsi appena 180 minuti dall’inizio del campionato, in casa Milan è già tempo di valutazioni. Mister Giampaolo ha raccolto 3 punti tra Udinese e Brescia e la sua impronta ancora non è ben visibile. Le imperfezioni si sono viste soprattutto nella gara contro i bianconeri: Suso ha faticato molto in posizione centrale e Piatek non ha ricevuto abbastanza rifornimenti per poter incidere. Ai tifosi, poi, non è piaciuta la scelta di far giocare Paquetà come mezz’ala, riducendo il suo raggio d’azione e allontanandolo dalla porta.

Chiaro, pesano alcune assenze (quelle di Theo Hernandez e Bonaventura su tutte), ma la sfida di domenica sera contro l’Hellas Verona vale molto più di tre punti. Il Milan attualmente è in tredicesima posizione e per poter raggiungere la zona Champions League c’è bisogno di cambiare marcia. Determinanti potrebbero essere i rinforzi arrivati in estate, Rafael Leao su tutti. Il giovane brasiliano ha giocato qualche minuto nella gara con l’Udinese ma potrebbe partire titolare al Bentegodi.

L’atmosfera di Verona, storicamente, è indigesta ai rossoneri, e spesso la trasferta in Veneto ha riservato amare sorprese al Milan: quella più celebre risale all’ultima giornata del campionato 1972/73, in cui i rossoneri reduci dalla lunga e stancante, ancorché vittoriosa, trasferta in Coppa delle Coppe persero il campionato cedendo per 5-3 ad un Verona che non aveva più nulla da chiedere alla stagione.

Resta nella storia anche il Verona-Milan della stagione 1989/90, quando alla penultima di campionato i rossoneri persero la partita, la testa del campionato (a vantaggio del Napoli, che andrà a vincere il suo secondo tricolore) e la pazienza in campo perdendo al Bentegodi per 2-1 contro un’Hellas praticamente già retrocessa, e vedendosi sventolare addirittura tre cartellini rossi (inflitti a Van Basten, Rijkaard e Costacurta, espulsi assieme all’allenatore Arrigo Sacchi)

Tornando al presente, Giampaolo dovrebbe dare spazio agli stessi titolari della partita giocata e vinta a San Siro contro il Brescia, con l’unica eccezione rappresentata da Piatek in attacco (contro le rondinelle giocò Andrè Silva, che nel frattempo è stato ceduto nell’affare che ha portato all’acquisto di Rebic).

Davanti a Donnarumma, quindi, la linea difensiva sarà composta, salvo imprevisti, da Calabria, Romagnoli, Musacchio e Ricardo Rodriguez. In mediana confermati Kessie e Bennacer, entrambi impegnati nell’ultimo fine settimana con le rispettive nazionali, e assieme a loro Calhanoglu dovrebbe completare il centrocampo togliendo ancora il posto a Paquetà. In attacco il già citato Piatek godrà del supporto dei due spagnoli Suso e Castillejo. Ante Rebic sarà in panchina, pronto a subentrare a partita in corso.

Il match sarà diretto da Gianluca Manganiello, della sezione arbitrale di Pinerolo. L’ultimo precedente in terra veneta risale alla stagione 2017/18: allora la Fatal Verona colpì ancora duramente i rossoneri, con i gialloblù che si imposero con un sonoro 3-0 firmato da Caracciolo, Kean e Bessa.

SPORTAL.IT | 12-09-2019 14:35