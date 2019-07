Milan, Giampaolo ha tre problemi da risolvere

Un nuovo allenatore, con idee apparse chiarissime fin da subito e con la voglia di dare finalmente un’idea di gioco che possa conquistare i tifosi. Marco Giampaolo prova a prendersi il Milan e per farlo dovrà lavorare molto, cominciando da quelli che sono i nodi lasciati irrisolti dalla passata stagione. Non soltanto dunque l’inserimento dei nuovi giocatori (Krunic, probabilmente Bennacer) ma anche la collocazione in campo di coloro che erano già a Milanello.

Le tre grane – Dopo la presentazione ufficiale Giampaolo avrà tre cose urgenti da risolvere, come sottolineato da Alberto Cerruti nel suo consueto editoriale per Milan News. Tanto per cominciare il recupero fisico di Caldara, giocatore di grande qualità ma che come il suo ex compagno all’Atalanta Conti è stato perennemente fermato da degli infortuni e non è mai stato in grado di rendersi veramente utile alla causa milanista. Secondo Cerruti se tutto andrà bene Caldara potrà costituire con il capitano Romagnoli una coppia di difensori forti e affiatati come lo erano Maldini e Nesta”. La seconda questione riguarda il ruolo di Paquetà, su cui Cerruti scrive: “Viene considerato più interno che trequartista, ma la sua personalità e il suo tiro possono essere determinanti sia per regalare fantasia al centrocampo, sia per smarcare Piatek”.

Ballottaggio Silva-Cutrone – Infine anche la scelta su chi dovrà andare ad affiancare il bomber polacco (salvo altri arrivi dal mercato). Su questo Cerruti afferma: “Cutrone ha già dimostrato una confortante intesa con Piatek, mentre Andrè Siva è reduce da due stagioni deludenti prima nello stesso Milan e poi nel Siviglia. E su questa scelta Giampaolo si giocherà molto”.

SPORTEVAI | 09-07-2019 10:03