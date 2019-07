Milan, Giampaolo: "La squadra mi è piaciuta"

E' un Giampaolo soddisfatto quello che commenta la sconfitta patita contro il Benfica (0-1 il finale): "Il risultato non dice nulla, non certifica un certo tipo di atteggiamento da parte della squadra. Per noi non è una sconfitta, perchè la squadra, finchè ne ha avuto, mi è piaciuta. Abbiamo tentato di dominare il gioco. Le cose vanno anche oltre le mie aspettative, ma questo rappresenta il primo tassello".

Tempo di primi bilanci: "La squadra ha lavorato molto bene e sono contento, sta portando avanti un pensiero. Lo spirito è buono, mi sono piaciuti Borni, Calha e Biglia, poi qualche sbavatura l'abbiamo commessa…".

SPORTAL.IT | 29-07-2019 07:27