Milan, Giampaolo rialza la testa: "Ecco cosa cambio"

Marco Giampaolo in conferenza stampa ha presentato la partita di sabato del Milan contro il Brescia, che segnerà il suo esordio sulla panchina rossonera a San Siro. Domenica scorsa, dopo il ko con l'Udinese, il tecnico abruzzese aveva detto di voler cambiare molto, soprattutto in attacco. Ora l'allenatore chiarisce la sua affermazione: nessun cambio modulo. "Le mie parole sono state strumentalizzate. Posso cambiare posizione ad un giocatore ma non la filosofia e la metodologia. Il pensiero sul mio lavoro non lo cambio. Il trequartista è un attaccante, non un centrocampista. È un giocatore che deve avere qualità, per quello Suso può giocare lì. Giocherà lì anche con il Brescia? Vedremo domani… Io vado avanti per la mia idea di calcio".

"Non è una questione di numeri ma è una questione di uomini e di interpretazione".

Sull'umore della squadra: "Sento la squadra fortemente fidelizzata. La gara di Udine è stata sbagliata. Chiedo pazienza ai tifosi, tutte le partite sono toste ed importanti. Il Milan deve tornare a fare il Milan".

Il confronto con la dirigenza: "Ho parlato della partita con la dirigenza. I miei dirigenti capiscono le dinamiche. La partita è stata chiara, è chiaro vedere cosa abbiamo fatto bene e cosa abbiamo fatto male. Si può solo fare meglio. C’è da lavorare insieme. Sono partito in ritiro con 8 primavera, non con tutti i titolari. Un giocatore che arriva non può pensare di giocare il giorno dopo titolare nel Milan. Si deve mettere in fila e lavorare".

A centrocampo: "I nostri due play sono Biglia e Bennacer. Biglia purtroppo si è fatto male e Ismael prima di Udine era appena arrivato ed aveva solo due allenamenti, quindi la scelta è ricaduta su Hakan".

SPORTAL.IT | 30-08-2019 15:14