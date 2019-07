Milan, Giampaolo stregato da Piatek

Conferenza stampa di Giampaolo in vista della sfida, valida per la ICC, con il Bayern Monaco (in programma mercoledì notte): "L'impegno contro il Bayern è di alto livello. Lavoriamo insieme da 10 giorni e mi aspetto di vedere le cose sulle quali abbiamo lavorato".

Il tecnico rossonero si sofferma su Piatek: "Lo conoscevo da avversario, adesso lo sto conoscendo perché lo sto allenando. E' un calciatore completo: ha forza, tecnica, senso del gol e della profondità. In questi 10 giorni mi è piaciuto molto".

SPORTAL.IT | 23-07-2019 09:05