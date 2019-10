Milan, Giampaolo verso l'esonero: Allertati due grandi nomi

Sono ore di riflessione in casa Milan. Nonostante la vittoria (sofferta) ai danni del Genoa, la posizione di Marco Giampaolo è in forte discussione. I vertici rossonero, come riportato da Sky Sport, starebbero valutando il da farsi. La possibilità dell'esonero appare piuttosto concrete, anche se ci sarebbe anche chi preferirebbe non abbandonare il progetto e provare a dare ancora fiducia all'ex tecnico della Sampdoria.

Marco Giampaolo ha iniziato la stagione in grande affanno. Ad oggi, ha conquistato tre vittorie, a fronte di quattro sconfitte, non riuscendo quasi mai ad esprimere un gioco in linea con le aspettative della società. Molti i dilemmi, soprattutto a livello tattico. Diversi i giocatori che non riescono ad avere un rendimento soddisfacente, come Krzysztof Piatek, sempre più in difficoltà. Il tecnico sta provando di tutto per trovare la giusta soluzione.

Potrebbe non avere più tempo per "sperimentare". Il Milan si sarebbe già mosso per individuare il sostituto. Due i nomi in gioco, ovvero quelli di Stefano Pioli (accostato anche alla Sampdoria) e Luciano Spalletti, recentemente visto sulla panchina dell'Inter. Due nomi importanti per cercare di raddrizzare immediatamente una situazione che rischia di diventare irrecuperabile.

Da non sottovalutare neppure le altre piste, quelle che portano a Claudio Ranieri, abituato a gestire momenti di crisi, e Rudi Garcia, vecchia conoscenza del calcio italiano (ha allenato sulla panchina della Roma).

C'è anche chi ipotizza un ritorno di Rino Gattuso, autore, lo scorso anno, di una buona stagione, nella quale ha flirtato a lungo, con la Champions League. Da capire se l'ex allenatore rossonero abbia voglia di tornare a Milanello.

Chiaramente i vertici del Diavolo sono a conoscenza del fatto che, un eventuale ribaltone in panchina, debba essere fatto ora, ossia durante la pausa per gli impegni della Nazionale, così da dare il tempo al nuovo allenatore di inserirsi nel nuovo ambiente.

Nelle prossime ore, sono attese novità. Il futuro di Marco Giampaolo è a forte rischio. Al di là dei risultati non eccelsi, preoccupa la mancanza di gioco e una confusione generale a livello di utilizzo dei giocatori.

SPORTAL.IT | 07-10-2019 07:33