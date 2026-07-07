Milan, Gila è ufficiale, Allegri beffato: dopo Gonçalo Ramos, Amorim rifonda la squadra e mette due trequartisti nel mirino

Il difensore prelevato dalla Lazio per 30 milioni era seguito anche dall'ex tecnico rossonero, il 50% andrà al Real Madrid: il club segue da vicino anche Karetsas del Genk e Uzun dell'Eintracht Francoforte, ma occhio al Napoli

“This is the new coach”, ha detto Gerry Cardinale accogliendo Ruben Amorim a Milanello. Foto, sorrisi, entusiasmo per un nuovo corso che proverà in tutti modi a distaccarsi da quello precedente, conclusosi in maniera deludente. Il nuovo tecnico sta entrando in contatto con la storia del Milan, visitando il centro, poi si passerà alla presentazione ufficiale.

Milan, preso Gila

E’ stata una giornata frenetica e importante, quella di oggi, perché i rossoneri hanno messo a segno un altro colpo di mercato importante dopo Gonçalo Ramos. Si tratta di Mario Gila, difensore prelevato dalla Lazio, che nelle ultime settimane era finito anche nel mirino del Napoli guidato da Massimiliano Allegri. La società milanista è riuscita però ad anticipare la concorrenza, trovando prima l’intesa con il giocatore e successivamente quella con il club biancoceleste.

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Milan-Lazio, la chiave della trattativa

La lunga trattativa è arrivata al traguardo dopo un’intensa giornata di contatti. Nelle ore precedenti l’accordo, il club biancoceleste aveva respinto una prima proposta rossonera da 25 milioni di euro più 2 milioni di bonus, giudicandola non all’altezza della valutazione del difensore spagnolo. A incidere sulle richieste della Lazio c’era soprattutto la clausola che garantisce al Real Madrid il 50% dell’eventuale futura rivendita del giocatore.

Il Milan non cede il giovane Calvani

Dopo ulteriori colloqui, il Milan ha deciso di aumentare l’offerta, trovando finalmente la quadra con la società capitolina. L’intesa è stata raggiunta sulla base di 28 milioni di euro complessivi, bonus compresi, una cifra molto vicina ai circa 30 milioni inizialmente richiesti dalla Lazio. Non farà invece parte dell’operazione Lorenzo Calvani, esterno classe 2008 che era stato accostato allo scambio nelle prime fasi della negoziazione.

Gila, i dettagli del contratto

Per Gila può così iniziare la nuova esperienza in maglia rossonera. Il centrale firmerà un contratto della durata di cinque anni con uno stipendio da 4,5 milioni di euro a stagione e raggiungerà Milanello nei prossimi giorni. L’obiettivo del Milan è metterlo subito a disposizione del tecnico Ruben Amorim, che lunedì 13 darà il via al ritiro estivo e alla preparazione della nuova stagione.

La rivoluzione di Amorim

Il quale Amorim sta decisamente provando a rivoluzionare il Milan, e lo si capisce anche dai giocatori che ha messo in lista. Due trequartisti da schierare dietro Ramo, dando ormai per scontata la cessione di Leao: questo sarà il nuovo reparto offensivo rossonero, fermo restando le conferme di Nkunku e Pulisic.

I trequartisti seguiti da Amorim

Sono due i nomi nel mirino: il primo è quello di Konstantinos Karetsas, giocatore classe 2007 del Genk e della nazionale greca. Nonostante la giovanissima età, vanta già oltre 100 partite da professionista tra club e Grecia. Il talentino del club belga ha rinnovato da pochi mesi fino al 2029: è valutato circa 40 milioni di euro. Il secondo nome è quello di Can Uzun, talento classe 2006 dell’Eintracht Francoforte. Su di lui ci sarebbe anche il Napoli: la valutazione è molto alta, il club tedesco chiederebbe infatti circa 45 milioni di euro per lasciarlo partire.