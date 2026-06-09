Milan, l’incrollabile autostima di Gimenez: la profezia sui Mondiali scatena i tifosi rossoneri sui social

Il centravanti, leader del Messico, si è lanciato in una previsione sul torneo Fifa che ha scatenato ironia e indignazione sul web

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

La peggiore stagione in carriera in termini realizzativi non ha scalfito l’autostima di Santiago Gimenez: a pochi giorni dal via dei Mondiali, il centravanti del Messico si è lasciato andare a una previsione che ha scatenato ilarità e indignazione tra i tifosi del Milan.

Milan, la peggiore stagione di Gimenez

Da quando è diventato un calciatore professionista, Santiago Gimenez non ha mai vissuto una stagione tanto negativa in termini realizzativi quanto quella da poco conclusa con la maglia del Milan: tra l’infortunio e lo scarso feeling con il gioco di Massimiliano Allegri, il messicano ha chiuso l’annata 2025/26 con un solo gol all’attivo (contro il Lecce nel 2° turno di Coppa Italia, il 23 settembre) in 18 presenze. Zero le reti i campionato, un dato assolutamente inedito per Gimenez, che da quando aveva 19 anni, età in cui esordì in patria con la maglia del Cruz Azul, ha sempre messo a segno almeno 2 gol nei tornei nazionali a cui ha partecipato.

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Mondiali: l’autostima di Gimenez

Tuttavia il pessimo score col Milan non pare aver scalfito l’autostima di Gimenez, più che ottimista per il suo cammino e per quello del Messico ai Mondiali 2026. Secondo l’attaccante El Tricolor, che esordirà giovedì allo stadio Azteca di Città del Messico contro il Sudafrica (ore 21 in Italia) nella partita inaugurale del torneo, ha addirittura la possibilità di vincere la Coppa del Mondo. A fare scalpore in Italia, tra i tifosi milanisti, sono però le parole di Gimenez riguardanti il suo Mondiale.

La profezia di Gimenez

“So che il Messico, con la sua gente, in casa, è molto forte”, ha dichiarato a Billboard Italia Gimenez parlando della propria nazionale, che dopo il Sudafrica affronterà la Corea del Sud e la Repubblica Ceca. “Sono convinto che sarà un grande Mondiale – ha poi aggiunto l’attaccante – Vincerà il Messico e sarò il capocannoniere”.

Come se non bastasse, el Bebote ha anche parlato di un rapporto idilliaco con i milanisti: “I tifosi mi hanno accolto con tanto affetto e, nonostante non abbia reso ancora come avrei voluto, continuano a spingermi e fidarsi di me”.

Milan, l’ilarità e l’indignazione dei tifosi

Ovviamente le parole di Gimenez hanno immediatamente suscitato la reazione dei tifosi del Milan, divisi tra ilarità e indignazione per la “profezia” di Gimenez che, tra l’altro, non vanta neanche un grande score in nazionale: 6 gol in 47 presenze. “Questo vive su Marte. Il peggior centravanti degli ultimi 25 anni, per numeri, prestazioni e mordente”, scrive su X Davide, tra l’altro tra i più gentili nel commentare le dichiarazioni di Gimenez. “Non può crederci davvero, ci sta trollando di brutto e si sta facendo due risate alle nostre spalle”, aggiunge Mattia. “Ma perché continua a rilasciare interviste senza dimostrare nulla?” si chiede Maldiniano.

“Santi completamente fuori di testa”, aggiunge Randiano. “Noi ci fidiamo di lui? Ma non gli sono bastati i fischi?”, scrive Giampiero concentrandosi sulla seconda parte delle dichiarazioni. “Ma auguriamoci che faccia caterve di gol col Messico – chiude Federico – così magari troviamo qualcuno che se lo piglia…”.