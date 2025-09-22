Milan, Gimenez resta un caso: ultima chance in Coppa Italia. Allegri pensa alla rivoluzione in attacco

Con l'Udinese si è visto un Milan bello, solido e spietato, ma il messicano ha deluso ancora. L'ex Feyenoord si gioca tutto contro il Lecce, poi rischia di scivolare in panchina

Allegri oltre il corto muso. Blindata la difesa, che da tre partite non subisce gol, il Milan si diverte anche lì davanti. Resta un unico problema: Gimenez. Un pesce fuor d’acqua, il messicano. Che in Coppa Italia contro il Lecce ha forse l’ultima possibilità di convincere il tecnico. Già, la rivoluzione in attacco che ha in mente Max non contempla la presenza dell’ex Feyenoord.

Milan, caso Gimenez: ultima chance in Coppa Italia

A Udine si è visto un Milan solido e spietato. Modric, Rabiot e Pulisic hanno confermato di essere i top player di una squadra che ora non vuole porsi limiti anche perché senza Europa, ma Gimenez ha ancora una volta deluso le aspettative. Sessantadue minuti in campo e zero acuti, prima di essere sostituito dall’ex Chelsea Nkunku.

Con cui si candida a far coppia nella sfida di Coppa Italia contro il Lecce che vale l’accesso agli ottavi di finale. Per il messicano c’è in palio molto più del passaggio del turno: dopo un’estate trascorsa con la valigia in mano, infatti, deve provare a conquistare la fiducia di Allegri a suon di gol e prestazioni convincenti, altrimenti corre il serio rischio di scivolare indietro nelle gerarchie pur essendo di fatto l’unica prima vera punta a disposizione del livornese.

I numeri allarmanti dell’ex Feyenoord

Acquistato alla chiusura dello scorso mercato invernale per 32 milioni di euro dopo aver segnato gol a grappoli in Olanda, Gimenez ha impiegato ben poco a capire la differenza tra l’Eredivisie e la Serie A. Solo 6 i sigilli nelle 24 presenze con la maglia del Milan, ancora nessuno in questa stagione.

L’ultimo gol in partite ufficiale risale al 9 maggio, quando realizzò una doppietta al Bologna: da allora, sette gare senza mai timbrare il cartellino. Ma soprattutto prestazioni al di sotto della sufficienza, che hanno fatto sorgere più di un dubbio sulla bontà dell’operazione.

Allegri pensa alla rivoluzione in attacco

I 90′ di Milan-Lecce (si gioca domani, martedì 23 settembre, alle 21:00) separano Allegri dalla rivoluzione in attacco. Occhi puntati alla super sfida col Napoli di Conte: Pulisic sarà preservato in coppa per essere al top nel posticipo del sunday night, ma chi con l’americano?

Gimenez va verso la panchina: al suo posto Nkunku, che sta recuperando la forma migliore, o Rafa Leao, assente dal 17 agosto ma ormai pronto a tornare. Visto il lungo stop del portoghese, non si correranno rischi: il portoghese giocherà dall’inizio solo se al 100%. Ad ogni modo, l’impressione è che l’allenatore abbia intenzione di rinunciare al centravanti boa per lanciare un Milan ancora più veloce e imprevedibile.