Milan, Gimenez e l’addio mancato: il padre accusa Tare e denuncia la confusione in casa rossonera

Il genitore dell’attaccante ha svelato i retroscena degli ultimi giorni di mercato, quando il d.s. lavorava a uno scambio con la Roma per Dovbyk

Non è stata un’estate facile per Santiago Gimenez, dato in partenza dal Milan ma poi rimasto in rossonero dopo la mancata definizione dello scambio con Artem Dovbyk della Roma: in un’intervista in Messico, il padre dell’attaccante si è sfogato accusando il d.s. Igli Tare e denunciando la confusione che regna nella dirigenza milanista.

Milan, l’estate difficile di Gimenez

Arrivato al Milan nello scorso mercato di gennaio, Santiago Gimenez ha vissuto un’estate in bilico, rischiando di lasciare i rossoneri anche nell’ultimo giorno di mercato, come ammesso dallo stesso Igli Tare: prima della partita col Lecce, il d.s. raccontava di essere al lavoro con la Roma per un possibile scambio con Artem Dovbyk. Parole che di sicuro non hanno fatto piacere a Gimenez e al suo entourage: in un’intervista alla testata messicana ClaroSports, il padre dell’attaccante, Christian Gimenez, s’è sfogato accusando Tare e la dirigenza rossonera di avere le idee poco chiare.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Gimenez, il padre attacca Tare

“Venerdì, quando Santiago ha giocato da titolare, abbiamo sentito le dichiarazioni del d.s. del Milan: non sapevamo cosa stesse succedendo, era titolare, ma volevano venderlo. La verità è che era tutto molto confuso”, ha raccontato Chiristian Gimenez, ricordando come il Bebote avesse giocato dal 1’ anche la gara d’esordio contro la Cremonese. Poi l’attacco diretto a Tare, accusato anche di non aver mai interpellato l’attaccante: “È molto raro che un d.s. faccia quelle dichiarazioni. L’agente di Santi è sempre stata in contatto il club. Il club ha avuto la possibilità di fare quello scambio, ma Santi non è mai stato consultato sulla situazione”.

La critica alla strategia del Milan

Il padre di Gimenez ha poi raccontato che la situazione è rientrata lunedì, quando la dirigenza al completo ha deciso che l’attaccante messicano sarebbe rimasto al Milan. Nel suo racconto, Christian Gimenez ha poi piazzato un’altra stoccata nei confronti dei vertici del Milan. “Hanno appena investito 40 milioni di dollari in un giocatore che, dopo quattro mesi, avrebbero voluto mandare in prestito”, ha detto il padre del giocatore, riferendosi alla spesa fatta a gennaio per acquistare il messicano dal Feyenoord. “Non mi entra nella testa”, ha poi aggiunto, spiegando infine che il figlio è felice di essere rimasto in rossonero: “La verità è che è molto felice al Milan. Ci sono stati tanti cambiamenti, ma credo che sarà una grande stagione”.