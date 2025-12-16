Milan, per Gimenez soluzione alla Dumfries: Mondiale salvo ma stagione rossonera compromessa

Dal Messico fanno sapere che il centravanti potrebbe optare per l’intervento alla caviglia che lo terrebbe fuori tre mesi ma poi gli permetterebbe di partecipare al torneo con la Nazionale

Un’operazione chirurgica e un lungo stop che potrebbe mettere quasi fine alla sua stagione col Milan, ma gli permetterebbe di salvare la partecipazione al Mondiale: questa l’ipotesi prospettata a Santiago Gimenez, che dunque potrebbe imitare il nerazzurro Denzel Dumfries e scegliere l’intervento per risolvere il suo problema alla caviglia.

L’infortunio di Gimenez

Purtroppo per il Milan, la storia di Santiago Gimenez sta diventando sempre più simile a quella di Denzel Dumfries. Come l’olandese, il centravanti messicano è alle prese da oltre un mese con un infortunio alla caviglia che gli impedisce di scendere in campo: l’ultima presenza in rossonero risale al 28 ottobre, alla partita contro l’Atalanta. Da allora il dolore non è mai sparito e Gimenez s’è ritrovato in una situazione di frustrante attesa. Ora, però, qualcosa potrebbe cambiare.

Ipotesi operazione

L’attaccante si è sottoposto a una visita specialistica in Olanda, dove i medici gli hanno prospettato l’ipotesi di un intervento chirurgico per risolvere il problema alla caviglia e cancellare il dolore, proprio come fatto oggi da Dumfries. Se si operasse, però, Gimenez salterebbe un’altra importante fetta di stagione: per un intervento come il suo i tempi di recupero si aggirano sui tre mesi. Gimenez, dunque, tornerebbe non prima di marzo.

Aiutare il Milan o pensare ai Mondiali?

Di fatto, in caso di operazione chirurgica la stagione del Bebote col Milan sarebbe ampiamente compromessa: Gimenez dovrebbe limitarsi a dare una mano nella fase finale del campionato, con l’ambizione e la speranza di poter ancora incidere nella corsa scudetto dei rossoneri. In compenso, però, Gimenez salverebbe la sua partecipazione al Mondiale in casa col Messico. La Nazionale messicana, però, ha chiarito di non voler fare alcuna pressione sul giocatore e di voler rispettare anche gli interessi del Milan. Vedremo come si evolverà la situazione, di sicuro Gimenez dovrà decidere in fretta: se sarà operazione, è bene che venga effettuata il prima possibile.