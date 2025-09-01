Milan, Gimenez resta sul groppone: perché è saltato lo scambio tra indesiderati con Dovbyk, tifosi scatenati

La pazza idea dello scambio di bomber con la Roma non è andata in porto. Il messicano non si muova, ma dovrà far ricredere Allegri dopo le prime due uscite negative

Allegri si consola col fedelissimo Rabiot, ma non avrà un altro attaccante oltre a Nkunku. La pazza idea nata negli ultimi giorni, ossia lo scambio Gimenez-Dovbyk con la Roma, è tramontata proprio in chiusura di mercato. Santi resta al Milan, nonostante il club abbia provato a cederlo ad ogni costo. E a fare chiarezza sui motivi di una trattativa mai veramente decollata è stata l’agente del messicano, Rafaela Pimenta.

Milan, Allegri ritrova Rabiot ma niente centravanti

Lo scambio tra indesiderati avrebbe potuto rigenerare entrambi i calciatori, che hanno steccato nella loro prima stagione – mezza per quanto riguarda Gimenez – in Italia. Niente da fare: Santi non si muove da Milano, Dovbyk – già scalzato da Ferguson a Roma – dovrà provare a conquistare la fiducia di Gasperini.

Dunque, il mercato rossonero si chiude con due colpi dell’ultim’ora: Rabiot, che va a colmare la casella rimasta sguarnita in mediana per via dell’infortunio occorso al nuovo acquisto Jashari, e Odogu, difensore centrale classe 2006 prelevato dal Wolfsburg.

Perché è saltato lo scambio Gimenez-Dovbyk: la verità

Decisiva è risultata la volontà dell’ex Feyenoord di volersi giocare le sue alla corte di Allegri. A uscire allo scoperto è stata l’agente di Gimenez, Rafaela Pimenta, che sui social ha di fatto motivato la scelta del suo assistito.

“Sarà perché tifiamo” ha scritto taggando il Diavolo. E lo stesso messicano, in una storia, ha pubblicato due cuoricini, uno rosso e l’altro nero. Valutata la proposta della Roma, Santi ha preferito continuare la sua avventura nel capoluogo lombardo, perché sinceramente legato al club per cui simpatizzava anche da bambino. Ora, però, dovrà far parlare il campo dopo le prime due uscite tutt’altro che positive.

La reazione dei tifosi rossoneri sui social

Il popolo milanista esulta alla permanenza di Gimenez, centravanti indesiderato che il club ha provato a cedere anche all’estero senza successo. Tutti d’accordo: meglio lui che Dovbyk, che in Serie A non è riuscito a ripetere l’exploit in Spagna con la casacca del Girona.

“Ha bisogno solo di fiducia” commenta Carmine su Facebook. Non ha dubbi Aldo: “È l’acquisto migliore”. “Curioso di vedere poi se Gimenez farà 20 gol cosa diranno a fine stagione i fenomeni Tare e Furlani” chiosa Milanorossonera.