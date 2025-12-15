Milan, Gimenez a rischio operazione: Fullkrug congelato, come cambia il mercato. Problemi per Thiago Silva

Già assente da più di 45 giorni, il rientro del centravanti messicano si complica: cosa è emerso dalla visita specialista in Olanda. Saelemaekers rinnova, rossonero a vita

La Supercoppa Italiana è alle porte: il 18 dicembre la semifinale col Napoli, da affrontare senza l’infortunato Gabbia, che potrebbe però recuperare in tempo per l’eventuale ultimo atto della competizione. Ma è un altro l’allarme scattato in casa Milan: nel giorno dell’annuncio del rinnovo del contratto di Saelemaekers fino al 2031, ecco la notizia della possibile operazione di Santiago Gimenez. Che rischia di bloccare il mercato in entrata: Allegri aspetta una punta, ecco quali sono gli scenari.

Milan, niente rientro: Gimenez si opera?

Altro che Supercoppa, il rientro di Gimenez è sempre più incerto. Già fuori da più di 45 giorni per un problema alla caviglia, il centravanti ex Feyenoord ha fatto ritorno in Olanda per sottoporsi a una visita specialistica. Ed è emerso che per risolvere il fastidio una volta per tutte si potrebbe ricorrere alla via dell’intervento chirurgico.

La decisione sarà presa di comune accordo col Milan, anche perché il club di via Aldo Rossi contava di cedere il calciatore a gennaio per sostituirlo con un altro centravanti. In caso di operazione, i tempi del suo ritorno in campo slitterebbero ulteriormente complicando anche il mercato.

Fullkrug congelato: come cambia il mercato

Secondo quanto riferito da Sky, Tare avrebbe già bloccato l’attaccante da consegnare ad Allegri alla riapertura della campagna acquisti. Tanti i nomi accostati al Diavolo nelle ultime settimane: da Pellegrino a Icardi, da Zirkzee a Panichelli, ma la scelta del ds sarebbe ricaduta sul 32enne Niclas Fullkrug, che col West Ham non è riuscito a confermarsi dopo i gol segnati in patria con Werder Brema e Borussia Dortmund.

Anche a causa di continui problemi fisici, ha giocato solo cinque partite da titolare delle otto fin qui disputate, non riuscendo mai ad andare a bersaglio in Premier League. La formula del prestito è la via che intende battere il Milan, ma non bisogna dimenticare che senza coppe lì davanti non si può rischiare l’overbooking. Insomma, se non parte Gimenez, c’è il pericolo concreto che non arrivi un’altra punta. Intanto si registrano le parole dell’ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, sull’ipotesi di Laurentié nel capoluogo lombardo: “Noi apriamo a chi citofona, poi analizziamo…”.

Problemi per Thiago Silva: ecco perché

Allegri ha tirato un sospiro di sollievo: escluse lesioni per Gabbia, che potrebbe essere arruolabile già per la finale di Supercoppa Italia. Ma ciò non cambia gli obiettivi del Milan, sempre a caccia di un centrale d’esperienza. Thiago Silva, 41 anni, ha salutato la Fluminense: l’operazione nostalgia stuzzica il popolo rossonero, ma il ritorno del brasiliano non è affatto scontato.

Lo ha spiegato anche l’esperto di mercato Fabrizio Romano, secondo cui il difensore ha sì voglia di tornare in Europa, ma punta a stare il più vicino possibile alla famiglia che vive a Londra: di recente, infatti, il figlio Isago ha firmato il primo contratto da professionista col Chelsea.

Saelemaekers a vita: il riscatto del belga

Da oggetto di scambio, come certificato dalle sue parentesi a Bologna e Roma, a titolare inamovibile dello scacchiere del tecnico livornese. In pochi mesi è cambiato tutto per Saelemaekers, che sarà rossonero a vita, o quasi.

In giornata è arrivato l’annuncio ufficiale del rinnovo del contratto fino al 2031: il matrimonio tra il 26enne belga e il Milan è destinato a durare ancora a lungo.