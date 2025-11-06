Milan, lo strano caso di Gimenez: infortunio o scelta personale? Tare torna sul mercato: Pellegrino e Dovbyk nel mirino

Il calciatore messicano ha comunicato al club la decisione di fermarsi per un problema alla caviglia ma dal club non è arrivata nessuna nota ufficiale. Tare e Allegri già corrono ai ripari

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Cosa sta succedendo a Santiago Gimenez? Il Milan si è reso protagonista di un avvio di campionato da sogno. L’arrivo di Max Allegri ha dato spinta a tutto l’ambiente e sono arrivati risultati per certi versi anche attesi. Uno dei pochi punti oscuri riguarda però l’attaccante messicano.

Il caso Gimenez

Un caso di difficile valutazione quella che riguarda Santiago Gimenez che ha rivelato di avere convissuto per settimane con un problema che ne ha condizionato le prestazioni fino a costringerlo a restare fuori dalla sfida con la Roma. L’ex giocatore in un post sui social ha annunciato la scelta d fermarsi per affrontare le cure che gli servono per superare il momento ma non ha dato alcun riferimento riguardo i possibili tempi di rientro. Di sicuro non ci sarà nella gara con il Parma in programma sabato e non risponderà alla convocazione della sua nazionale impegnata in due amichevoli di preparazione ai Mondiali.

“Da diversi mesi sto giocando con un infortunio alla caviglia che non mi ha permesso di essere al 100% né di sentirmi a mio agio in campo. Con determinazione ho continuato ad aiutare la squadra, ho continuato a giocare ma il dolore è aumentato. È arrivato il momento di fermarsi. Adesso devo concentrarmi sul recupero e prepararmi per tornare con voi il prima possibile”.

Allegri chiamato a far chiarezza

Il caso Gimenez sarà uno degli argomenti su cui Massimiliano Allegri verrà pungolato nel corso della conferenza stampa che precede il match con il Parma. Una situazione quella del messicano su cui è difficile fare ipotesi, ma al momento dallo staff medico del Milan non è arrivata nessuna nota ufficiale sul suo infortunio o su quelli che saranno i tempi di recupero. Una situazione che ha lasciato anche pensare a una scelta di tipo personale del giocatore in un momento complicato della sua carriera.

Tare torna subito sul mercato

Ad affrontare questa situazione sarà anche il direttore sportivo rossonero Igli Tare che a gennaio potrebbe tornare sul mercato per mettere a disposizione di Allegri un altro attaccante centrale. Il primo nome sul taccuino è quello di Mateo Pellegrino del Parma, giocatore classe 2001 che ha già messo a segno due gol in questo avvio di stagione. Ma nella lista dei possibili candidati ci sarebbero altri giocatori come Joaquin Panichelli dello Strasburgo, Jonathan Burkardt dell’Eintracht Francoforte e torna di moda anche il nome di Artem Dovbyk della Roma che già in estate è stato a un passo dal vestire la casacca rossonera.