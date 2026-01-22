Milan, Gimenez torna e sfida Leao e Fullkrug. Allegri perde Loftus-Cheek, ma trova il difensore: chi arriva

Il centravanti messicano è quasi pronto al rientro, sul centrocampista inglese c'è il forte interesse dell'Aston Villa. In difesa occhi su Coppola, ex Verona oggi al Brighton, non tramonta l'ipotesi Gatti

Paradossi di un calcio che corre a ritmo forsennato: per molto tempo il Milan è stato privo di una vera prima punta, ora c’è il “rischio” che Allegri abbia l’imbarazzo della scelta. Dal tandem improvvisato Leao-Pulisic, con Loftus-Cheek spesso schierato seconda punta, a Nkunku, Fullkrug e (finalmente) Gimenez.

Milan, si rivede Gimenez

Perché il Bebote sta per tornare, ha cerchiato sul calendario la data del rientro dopo l’operazione alla caviglia e vuole farlo da protagonista. Non che lo sia mai stato, da quando fu prelevato dal Feyenoord per 30 milioni: vicinissimo allo scambio con Dovbyk con la Roma, alla fine è rimasto rossonero e ora vuole giocarsi le sue carte, nonostante la concorrenza in avanti sia aumentata.

Gimenez, bottino magro

In questa stagione il centravanti messicano è andato in gol una sola volta contro il Lecce in Coppa Italia, poi l’infortunio alla caviglia che ha messo in stand-by una stagione già parecchio complicata. Dopo l’operazione dello scorso dicembre, Gimenez ha deciso di rompere il silenzio: “La mia caviglia è sistemata, preparatevi – ha detto in un’intervista a ESPN Mexico – devono vedere qualcosa in me perché, anche se non ho dato le prestazioni che avrei voluto e non ho ancora dimostrato chi sono e cosa so fare, hanno fiducia nelle mie capacità e mi hanno difeso in molte occasioni quando sono stato criticato, e questo lo apprezzo molto”.

Gimenez e l’aneddoto su Modric

Gimenez ha poi raccontato quanto sia speciale vivere accanto a un grande campione: “Luka Modric è il mio vicino di casa. Una volta ha bussato alla mia porta per chiedermi il lettino per i massaggi, sapeva che ce l’avevo. Quando la mia famiglia l’ha visto, tutti hanno voluto una foto con lui. Ha chiacchierato con loro, è un bravo ragazzo. Mi ha aiutato molto, ha molta esperienza, è un grande leader”.

Loftus-Cheek potrebbe partire

L’attaccante messicano, intervistato da ESPN, ha detto di essere pronto a tornare e che la sua caviglia sta finalmente bene. Per Santi la fiducia del club rossonero è stata importante ed ora è pronto a ripagarla sul campo. Il rientro di Gimenez e quello di Jashari a centrocampo potrebbero mettere alla porta Loftus-Cheek: l’inglese può fare le valigie, il club lo valuta 12-15 milioni.

L’Aston villa vuole Loftus-Cheek

Arrivato nell’estate del 2023 per 21,5 milioni, come riporta Sport Mediaset su di lui è forte l’interesse dell’Aston Villa. Il centrocampista ex Chelsea sarebbe il prescelto per sostituire l’infortunato Boubacar Kamara, che si è fatto male al ginocchio contro il Tottenham e resterà lontano dai campi di gioco fino a fine stagione. Per evitare una minusvalenza il Milan dovrebbe incassare almeno 8,5 milioni: il giocatore vorrebbe restare in Italia, ma un ritorno in Premier League in una squadra attualmente ai vertici del campionato, sarebbe stuzzicante.

Milan, Coppola o Gatti in difesa

Se Loftus-Cheek dovesse partire, il Milan potrebbe finalmente regalare ad Allegri il tanto atteso difensore centrale. Il nome in cima alla lista è quello dell’ex Verona Diego Coppola, attualmente al Brighton dove però sta trovando poco spazio. Soltanto 5 presenze per un totale di nemmeno 200 minuti in campo, il classe 2003 farebbe volentieri ritorno in Italia anche per rientrare nel giro della Nazionale. Il Brighton lo ha pagato 11 milioni, e avrebbe aperto alla formula del prestito con diritto di riscatto o addirittura secco. Su Coppola c’è la concorrenza della Fiorentina.

Gatti resta nel mirino

Non è ancora sfumata del tuto la pista che porta a Federico Gatti della Juventus, preferito di Allegri. Secondo Tuttosport, il difensore ex Frosinone non è mai uscito del tutto dai radar rossoneri, anche se dovrebbero incastrarsi una serie di fattori economici e di formula. Difficile ma non impossibile.