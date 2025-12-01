Milan, Gimenez verso l'addio e Leao sempre più attaccante centrale: e per la difesa spunta Sergio Ramos

Allegri sta trasformando il portoghese in una vera prima punta, mentre il messicano potrebbe partire in direzione Premier League. Suggestione per l'ex Real Madrid che vuole tornare in Europa

Le “allegrate” sono sempre dietro l’angolo, che siano estemporanee o durevoli: Mandzukic esterno, Pjanic regista o Sturaro a centrocampo contro il Real Madrid sono solo alcune delle celebri intuizioni del tecnico livornese del Milan.

Leao, numeri da bomber

Leao centravanti, in coppia con Pulisic, può a ben diritto rientrare in questa galleria: d’altronde i numeri del portoghese – riportati da Gazzetta.it – non mentono. Meno cross (0,44 a partita contro l’1,62 della scorsa stagione), occasioni create (0,67 contro 1,71) e dribbling riusciti (0,56 contro 1,74), ma più tiri in porta (1,22 contro 0,85), sponde (2,22 contro 0,85) e naturalmente gol (uno ogni 125’ contro l’uno ogni 291’ della scorsa Serie A). Quello che si chiede ad un attaccante, quello che ora gli sta chiedendo Allegri.

Il lavoro di Allegri

Ma è l’approccio che rimarca: concentrato, cattivo, essenziale, come dimostrato il gol contro la Lazio di domenica sera. Segno che c’è un lavoro tecnico, tattico e mentale alla base, e c’è la grande mano del tecnico: “L’azione del gol? La proviamo spesso in allenamento con Tomori – ha detto dopo la partita”. Un’azione da 9 vero, che lascia dunque pensare: siamo sicuri che a gennaio servano rinforzi?

Milan, Gimenez verso la Premier

Il futuro di Santiago Gimenez è comunque in dubbio. l’attaccante messicano arrivato lo scorso gennaio dal Feyenoord, ha faticato parecchio in rossonero e in questa stagione ha segnato solo un gol al Lecce in Coppa Italia. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, West Ham e Sunderland sarebbero interessati al Bebote: se arriverà un’offerta importante per l’acquisto a titolo definitivo, il club potrebbe lasciarlo partire.

Suggestione Sergio Ramos

Ed in quel caso il Milan potrebbe davvero andare sul mercato per una prima punta, perché il ruolo sarebbe del tutto scoperto visto che lo stesso Nkunku è comunque una seconda punta. Il paradosso è che invece le novità potrebbero arrivare in difesa: secondo quanto riportato da calciomercato.com, Sergio Ramos potrebbe essere un nome per la difesa rossonera. A 39 anni l’esperto difensore spagnolo non è ancora pronto ad appendere gli scarpini al classico chiodo.

Milan-Sergio Ramos, c’è l’idea

L’ex Real Madrid è attualmente tesserato in Messico per il Monterrey, e con l’avvicinarsi della scadenza del contratto prende sempre più forma la possibilità di tornare nel Vecchio Continente per un ultimo giro di ruota. E in questo contesto è spuntata la pista che porta nella Milano sponda rossonera. Il contratto che lega Sergio Ramos ai Rayados scadrà il 31 dicembre 2025 e la decisione di partire è già presa.

Sergio Ramos, ultimo tango

Sergio Ramos vuole tornare in Europa per tenere viva la piccola speranza di giocarsi la chiamata della Spagna per i prossimi Mondiali, uno scenario comunque complicatissimo. Cerca una nuova avventura da subito, a partire da gennaio, in una squadra che ha bisogno di un leader che non pretende di giocare tutte le partite. Lo ha evidenziato Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube, sottolineando come l’ipotesi Serie A intrighi e non poco l’ex Real Madrid, Paris Saint-Germain e Siviglia.